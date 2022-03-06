РПЛ. «Спартак» победил в гостях «Динамо», забили Николсон и Промес

«Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Динамо» в концовке первого тайма осталось в меньшинстве – две желтые карточки получил защитник Гильермо Варела.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в таблице. «Динамо» осталось на второй строчке (39 очков).

Россия. РПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Николсон, 26; 0:2 – Промес, 37.

Удаления: Варела, 45+4 – нет.

Динамо: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро (Макаров, 81), Фомин (Паршивлюк, 46), Шиманьски, Грулeв (Н'Жи), Захарян, Смолов (Тюкавин, 58).

Спартак: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс (Зобнин, 79), Мозес, Промес, Бакаев (Ларссон, 67), Николсон.

Предупреждения: Грулев, 3; Захарян, 66 – Кофрие, 1; Айртон, 40; Мартинс, 72; Умяров, 86.

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