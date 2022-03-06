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РПЛ. «Спартак» победил в гостях «Динамо», забили Николсон и Промес

6 марта 2022, 20:56
72

«Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Динамо» в концовке первого тайма осталось в меньшинстве – две желтые карточки получил защитник Гильермо Варела.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в таблице. «Динамо» осталось на второй строчке (39 очков).

Россия. РПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Николсон, 26; 0:2 – Промес, 37.

Удаления: Варела, 45+4 – нет.

Динамо: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро (Макаров, 81), Фомин (Паршивлюк, 46), Шиманьски, Грулeв (Н'Жи), Захарян, Смолов (Тюкавин, 58).

Спартак: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс (Зобнин, 79), Мозес, Промес, Бакаев (Ларссон, 67), Николсон.

Предупреждения: Грулев, 3; Захарян, 66 – Кофрие, 1; Айртон, 40; Мартинс, 72; Умяров, 86.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (72)
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Fusballer
1646589402
С победой всех спартачей!
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JTherry
1646589842
с заслуженной победой, Спартак..!!! классный матч был до перерыва, во втором тайме спартаковцы расслабленно катали мяч, а ведь имели все шансы счет увеличить... не понравилось, как вышел на замену Зобнин, каждое второе его касание мяча сопровождалось потерей... и очень понравились Бакаев и Промес, который забил гол-красавец... кстати, Бубен не на того поставил...))
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BarStep
1646590007
Динамо таки и не явилось сегодня на матч.. Объективности ради, Спартак сегодня полностью переиграл динамиков
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VVM1964
1646590174
Всех с победой !!! Результат был сделан в первом тайме и в нем мы были лучше, во втором скукота, но игра по счету . Промес и Бакаев - ответ всем, кто считал их списанными летчиками !!! Николсон смотрится убедительнее Соболева, а вот Мартинс пока не впечатляет - всё по первому тайму, по второму и сказать нечего, за исключением того, что замены не усилили игру и те позиции которые были заменены, а скорее даже ослабили, что не радует .
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docndoc
1646590213
Ну ничего себе так игра... Ощущения, что не столько Спартак выиграл, сколько Динамо проиграло. Отмечу гол-красавец Промеса. Но больше всего порадовал Бакаев, сегодня он был похож на ту свою лучшую версию, когда блистал и был постоянно в старте. Умяров и Литвинов достаточно много косячили. К Николсону толком ещё не присмотрелся, хотя по технике и владению мячом он получше Соболева. Высокий прессинг и постоянная борьба со стороны Спартака не дали динамовцам развернуться.
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zigbert
1646590320
Упорной борьбы не получилось. Спартак забив два мяча играл по счету. Оборона сыграла на этот раз надежно о чем говорит и статистика -Динамо всего сделало по воротам один удар. В перерыве подумалось что Кофрие может получить вторую карточку и Ваноли правильно сделал эту замену. Концовка получилась не совсем качественной, было много потерь и неточностей. Но все таки молодцы победили. С победой К Б!!!
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NewLife
1646590483
Захарян с.ука опять неспровоцированная травмоопасная грубость. Когда-нибудь получит ответку.
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Hektor 84
1646590565
Заслуженная победа! КБ с победой!
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prtcs
1646590862
С победой!
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oyabun
1646591002
Всех спартачей с Победой! Хоть она и не повлияла никак на положение в турнирной таблице, но очень важна с точки зрения психологической уверенности и сыгранности команды. Костяк основы более менее вырисовывается. Очень беспокоит подвешенное состояние Бакаева в Спартаке. Если его так и не переподпишут, это будет полное самодурство четы Федунов - парень полезен из матча в матч. Те же Зобнин и Ларссон в игру сегодня не вошли, первый постоянно ошибался, а второй - ноль полезных действий.
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