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РПЛ. «Спартак» победил в гостях «Динамо», забили Николсон и Промес

«Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Динамо» в концовке первого тайма осталось в меньшинстве – две желтые карточки получил защитник Гильермо Варела.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в таблице. «Динамо» осталось на второй строчке (39 очков).

Россия. РПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Николсон, 26; 0:2 – Промес, 37.

Удаления: Варела, 45+4 – нет.

Динамо: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро (Макаров, 81), Фомин (Паршивлюк, 46), Шиманьски, Грулeв (Н'Жи), Захарян, Смолов (Тюкавин, 58).

Спартак: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс (Зобнин, 79), Мозес, Промес, Бакаев (Ларссон, 67), Николсон.

Предупреждения: Грулев, 3; Захарян, 66 – Кофрие, 1; Айртон, 40; Мартинс, 72; Умяров, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии71
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    Рейтинг: +9748

    Alekxei Z. 7 минут назад

    С Победой !!!
    Неожиданно и очень уверенно.
    Антоха изобразил ШЕДЕВР !!!
    Динамо практически ничего не создало.
    Надеюсь ещё раз многие убедились , что Захарян просто распиаренный парень.

    2
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    Рейтинг: +382

    Zenit40k 9 минут назад

    Спартак тщетно пытается отсрочить свое попадание в фнл ,гыгы

    0
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    Рейтинг: +31018

    VVM1964 > Zenit40k 1 минуту назад

    Zenit40k тщетно пытается сострить, но отсутствие мозгов этим не скроешь (((

    0
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    Рейтинг: +14962

    Hektor 84 10 минут назад

    Что то Бубнова не слышно! Поди санитары уже увезли)))

    2
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    Рейтинг: +13859

    ilichkadr > Hektor 84 8 минут назад

    Не, Буба своё лестное слово в ближайшее время скажет!

    0
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    Рейтинг: +13859

    ilichkadr 12 минут назад

    Спартак с заслуженной победой! Играли хорошо, динамики ничего не смогли противопоставить. Зенит удовлетворён (с).

    0
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    Рейтинг: +9748

    Alekxei Z. > ilichkadr 4 минуты назад

    Вы что, серьёзно видели в Динамо соперника Зенита ?

    0
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    Рейтинг: +13859

    ilichkadr > Alekxei Z. 5 секунд назад

    Не, это Степашин спит и видит...............

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    Рейтинг: +128

    Сделаны из Дерева 16 минут назад

    Менты и так чудом за 30 лет на второе место залезли!
    Но не че скатятся к концу,а со следующего сезона снова борьба за 6-10 место!

    2
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    Рейтинг: +128

    Сделаны из Дерева 21 минуту назад

    Баклажанам подарочек небольшой!

    4
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    Рейтинг: +14341

    Cleaner 29 минут назад

    Захарян - хамло. Ничего из него не выйдет...

    4
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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший > Cleaner 10 минут назад

    какая тварь такое чмо как ты родила?

    0
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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 33 минуты назад

    С такой игрой с Лейпцигом были бы неплохие шансы

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    Рейтинг: +14341

    Cleaner 34 минуты назад

    Нежданчик. Спартака с победой. Динамо с окончанием чемпионской гонки...)))

    5
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    Рейтинг: +10471

    knikos 35 минут назад

    Спасибо , Спам !!! Зенит .

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    Рейтинг: +12722

    Fusballer > knikos 28 минут назад

    )))

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