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Два матча ФНЛ отменены из-за состояния полей

6 марта 2022, 15:40
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Сегодняшняя программа 26-го тура ФНЛ недосчиталась двух матчей. Их не удалось провести из-за качества полей.

«В связи с неудовлетворительным качеством газонов в Липецке и Воронеже матчи «Металлург»«Торпедо» и «Факел»«КАМАЗ» сегодня не состоятся.

В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось. Главные судьи и делегаты матчей приняли решение об отмене игр, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов.

Оба эпизода будут рассмотрены КДК РФС в установленном порядке в соответствии с регламентом соревнования и Дисциплинарным регламентом РФС», – пояснила лига.

  • Хозяевам полей, ответственным за состояние поля, грозит техническое поражение.
  • Это 1-й весенний тур ФНЛ.
  • «Факел» борется за путевку в РПЛ, идя на 2-м месте.

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Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Металлург Л Торпедо Факел КАМАЗ
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Fusballer
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