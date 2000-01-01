Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

Два матча ФНЛ отменены из-за состояния полей

Сегодняшняя программа 26-го тура ФНЛ недосчиталась двух матчей. Их не удалось провести из-за качества полей.

«В связи с неудовлетворительным качеством газонов в Липецке и Воронеже матчи «Металлург»«Торпедо» и «Факел»«КАМАЗ» сегодня не состоятся.

В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось. Главные судьи и делегаты матчей приняли решение об отмене игр, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов.

Оба эпизода будут рассмотрены КДК РФС в установленном порядке в соответствии с регламентом соревнования и Дисциплинарным регламентом РФС», – пояснила лига.

  • Хозяевам полей, ответственным за состояние поля, грозит техническое поражение.
  • Это 1-й весенний тур ФНЛ.
  • «Факел» борется за путевку в РПЛ, идя на 2-м месте.

«Торпедо» объявило об уходе украинца Кравчука

Тренерский штаб «Акрона» во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов (Сергей Ильев)

«По семейным обстоятельствам». Украинец Каплиенко покинул «Торпедо»

Источник: ФНЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:40
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +12678

    Fusballer 2 минуты назад

    Пора переходить на календарь весна-осень и летом играть, а не отдыхать!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11