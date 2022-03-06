Два матча ФНЛ отменены из-за состояния полей

Сегодняшняя программа 26-го тура ФНЛ недосчиталась двух матчей. Их не удалось провести из-за качества полей.

«В связи с неудовлетворительным качеством газонов в Липецке и Воронеже матчи «Металлург» – «Торпедо» и «Факел» – «КАМАЗ» сегодня не состоятся.

В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось. Главные судьи и делегаты матчей приняли решение об отмене игр, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов.

Оба эпизода будут рассмотрены КДК РФС в установленном порядке в соответствии с регламентом соревнования и Дисциплинарным регламентом РФС», – пояснила лига.