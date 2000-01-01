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РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

ЦСКА в 20-м туре чемпионата России переиграл «Нижний Новгород». С 42-й минуты гости были в меньшинстве после удаления Акоша Кешкеша.

Решающий мяч на 90+6 минуте забил новичок ЦСКА Юсуф Язиджи.

Москвичи поднялись на третье место. Нижегородцы остались десятыми.

«Нижний Новгород» ни разу в истории не побеждал ЦСКА.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября.

Россия. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 85), Дивеев, Фукс (Эджуке, 56), Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Карраскаль (Ахметов, 75), Медина (Яковлев, 57), Язиджи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кешкеш, Юлдошев (Ткачук, 89), Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45+3).

Предупреждения: Карраскаль, 44; Язиджи, 61 – Ларсен, 31.

Удаления: нет – Кешкеш, 42.

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Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:59
Комментарии27
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    Рейтинг: +86

    Сделаны из Дерева 14 минут назад

    Одним словом БЕСПРЕДЕЛ - игру судья ломанул уверенно!
    В конце фол дал,которого не было и близко,даже по ноге и не притронулся,удаления спорное))) В общем тянул тянул конюшню и вытянул!

    1
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    Рейтинг: +3328

    ААМ 59 минут назад

    Бледноват ЦСКА

    0
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    Рейтинг: +15593

    paracetamol 1 час назад

    Мое мнение - Кукуяна отстранить пожизненно как Федотова, матч переиграть!

    1
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    Рейтинг: +715

    хряк СМ 1 час назад

    Играли до гола, судья ку-ку.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1114

    Серёга Краснодарский 1 час назад

    На какой добавленной минуте забили?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +21491

    JTherry > Серёга Краснодарский 16 минут назад

    по трансляции специально таймер вырубили, а гол засчитали на 96-й минуте матча... хотя явно переиграли, даже комментаторы удивились, что так затянули окончание матча...

    1
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    Рейтинг: +1053

    Taps 1 час назад

    Судья нагло подсуживал Цска !
    Сволочь ...

    3
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    Рейтинг: +435

    bratskij 1 час назад

    Да лучше бы судья не удалял, только всю игру сломал. ЦСКА и так бы выиграл, а так автобус пришлось прожимать, что хуже намного.

    3
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    Рейтинг: +1989

    prtcs 1 час назад

    Но Язиджи был не согласен с ничейным результатом, доказав свой класс. ЦСКА с победой!

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    Рейтинг: +14322

    Cleaner 1 час назад

    Кержаков хорош как тренер. ЦСКА в большинстве играл откровенно плохо. Может два тренера в одной команде это не совсем правильно? Брат Вася ведь себя тоже главным тренером считает. Но с победой нас!..)

    3
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    Рейтинг: +21491

    JTherry 1 час назад

    ху-ху-ян сколько тебе гинер перевел на карту..? такого беспредела давно не видел, чтобы удалить Кешкеша ни за что, затем дать штрафной за то, что Зайнутдинов "дельфина" сыграл перед штрафной, а до кучи игру продлить - до гола... нах такой футбол..!!!

    4
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    Рейтинг: +14322

    Cleaner > JTherry 1 час назад

    Как Вы многословно завидуете...)

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    Рейтинг: +21491

    JTherry > Cleaner 1 час назад

    правда глаза режет..? ты гораздо многословнее засираешь все ветки бомбардира...)

    4
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    Рейтинг: +443

    pele1981 > JTherry 1 час назад

    Почему сразу правда глаза колет? Может просто твоей глупости поражается?))

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    Рейтинг: +4288

    mopecekca > Cleaner 43 минуты назад

    если бы на месте коней был Спартак -ты срал бы тут ежесекундно, утырок

    3
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    Рейтинг: +21491

    JTherry > pele1981 10 минут назад

    ты по себе-то не суди, о своей "глупости" мог бы и помолчать, за умного сошел бы...))) вроде взрослый уже, а ни с чем пирожок, встреваешь везде - а вони и без тебя хватает...

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