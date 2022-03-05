РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

ЦСКА в 20-м туре чемпионата России переиграл «Нижний Новгород». С 42-й минуты гости были в меньшинстве после удаления Акоша Кешкеша.

Решающий мяч на 90+6 минуте забил новичок ЦСКА Юсуф Язиджи.

Москвичи поднялись на третье место. Нижегородцы остались десятыми.

«Нижний Новгород» ни разу в истории не побеждал ЦСКА.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября.

Россия. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 85), Дивеев, Фукс (Эджуке, 56), Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Карраскаль (Ахметов, 75), Медина (Яковлев, 57), Язиджи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кешкеш, Юлдошев (Ткачук, 89), Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45+3).

Предупреждения: Карраскаль, 44; Язиджи, 61 – Ларсен, 31.

Удаления: нет – Кешкеш, 42.

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