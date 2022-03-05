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  • РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

5 марта 2022, 20:59
38

ЦСКА в 20-м туре чемпионата России переиграл «Нижний Новгород». С 42-й минуты гости были в меньшинстве после удаления Акоша Кешкеша.

Решающий мяч на 90+6 минуте забил новичок ЦСКА Юсуф Язиджи.

Москвичи поднялись на третье место. Нижегородцы остались десятыми.

«Нижний Новгород» ни разу в истории не побеждал ЦСКА.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября.

Россия. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 85), Дивеев, Фукс (Эджуке, 56), Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Карраскаль (Ахметов, 75), Медина (Яковлев, 57), Язиджи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кешкеш, Юлдошев (Ткачук, 89), Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45+3).

Предупреждения: Карраскаль, 44; Язиджи, 61 – Ларсен, 31.

Удаления: нет – Кешкеш, 42.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Языджи Юсуф
Комментарии (38)
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rash1959
1646503445
Матч выиграл судья покху як
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JTherry
1646503730
ху-ху-ян сколько тебе гинер перевел на карту..? такого беспредела давно не видел, чтобы удалить Кешкеша ни за что, затем дать штрафной за то, что Зайнутдинов "дельфина" сыграл перед штрафной, а до кучи игру продлить - до гола... нах такой футбол..!!!
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prtcs
1646504096
Но Язиджи был не согласен с ничейным результатом, доказав свой класс. ЦСКА с победой!
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Taps
1646504598
Судья нагло подсуживал Цска ! Сволочь ...
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хряк СМ
1646504909
Играли до гола, судья ку-ку.
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paracetamol
1646505197
Мое мнение - Кукуяна отстранить пожизненно как Федотова, матч переиграть!
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O-kolesov
1646510603
Вроде как руководство в судейском корпусе поменялось, да вот только паскуды хукуяны остались. Ведь в наглую подсуживал в пользу ЦСКА.
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Hektor 84
1646513707
Армян тянул ослов за уши!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646535590
Такой футбол нам не нужен. Таймер отключили , ВАР не работал: "судья продажная".
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zigbert
1646552285
Удаление Кешкеша вызвало много вопросов. За самоотверженность Нижний Новгород заслужил ничью но армейцы сумели дожать соперника на последних секундах. ЦСКА с победой!
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