«Нижний Новгород» подал апелляцию на удаление Кешкеша в матче с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Нижний Новгород» решил оспорить красную карточку защитника Акоша Кешкеша.

Венгра удалили в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Это произошло в конце 1-го тайма после использования системы VAR.

«Со стороны «Нижнего Новгорода» было подано заявление в КДК об отмене красной карточки Кешкешу.

Поэтому мы направили все материалы в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза, ждем заключения.

Если заключение будет подготовлено к заседанию КДК, то мы рассмотрим», – сказал Григорьянц.

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