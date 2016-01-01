«Нижний Новгород» подал апелляцию на удаление Кешкеша в матче с ЦСКА

Какая апелляция и удаление чистое, где можно сказать спасибо новым правилам от УЕФА
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Нижний Новгород» решил оспорить красную карточку защитника Акоша Кешкеша.
- Венгра удалили в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).
- Это произошло в конце 1-го тайма после использования системы VAR.
«Со стороны «Нижнего Новгорода» было подано заявление в КДК об отмене красной карточки Кешкешу.
Поэтому мы направили все материалы в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза, ждем заключения.
Если заключение будет подготовлено к заседанию КДК, то мы рассмотрим», – сказал Григорьянц.
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