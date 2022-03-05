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Семак – о матче с «Аланией» в Кубке России: «Легко не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России.

  • Соперник петербуржцев – «Алания» из ФНЛ.
  • Матчи состоятся в период с 19 по 21 апреля.

«Это Кубок России, легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой, что их уровень достаточно высокий.

Я думаю, что любая команда может дать бой любому противнику, поэтому нас ждет очень сложный матч против команды, традиционно играющей хорошо дома.

Думаю, что напряжение, борьба, движение будут на самом высоком уровне. Повторю: это кубковый матч, в них легко не бывает никому», – сказал Семак.

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Источник: сайт «Зенита»

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