Мусаев ради «Сабаха» отказался возвращаться в «Краснодар» (Иван Карпов)

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев не принял предложение возглавить «Краснодар». Он предпочел остаться в нынешнем клубе.
«Сергей Николаевич Галицкий, естественно набрал Мусаеву после ухода Дани Фарке, но тот отказался принять близкую себе команду. Мотивировка оказалась проста до безобразия – Мурад не решился бросить азербайджанский «Сабах» и обмануть доверие людей, которые его туда позвали.
При нем клуб из Баку в восьми матчах одержал четыре победы, однажды сыграл вничью и потерпел три поражения. Сейчас бакинцы находятся на пятом месте с 20 очками. До зоны вылета их отделяет девять шагов, до зоны еврокубков – 11», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.
- Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год.
- Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
- Ближайший соперник – «Урал» (7 марта).
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова