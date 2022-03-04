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  • Мусаев ради «Сабаха» отказался возвращаться в «Краснодар» (Иван Карпов)

Мусаев ради «Сабаха» отказался возвращаться в «Краснодар» (Иван Карпов)

4 марта 2022, 22:58
4

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев не принял предложение возглавить «Краснодар». Он предпочел остаться в нынешнем клубе.

«Сергей Николаевич Галицкий, естественно набрал Мусаеву после ухода Дани Фарке, но тот отказался принять близкую себе команду. Мотивировка оказалась проста до безобразия – Мурад не решился бросить азербайджанский «Сабах» и обмануть доверие людей, которые его туда позвали.

При нем клуб из Баку в восьми матчах одержал четыре победы, однажды сыграл вничью и потерпел три поражения. Сейчас бакинцы находятся на пятом месте с 20 очками. До зоны вылета их отделяет девять шагов, до зоны еврокубков – 11», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

  • Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
  • Ближайший соперник – «Урал» (7 марта).

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Solist345345
1646436103
Молодец
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житель СПб
1646454983
В общем, его можно понять! Ответственность - это главное.
Ответить
jek718875
1646458266
Жаль,можно было попробовать войти в одну реку второй раз
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zigbert
1647004730
Может еще появится шанс возглавить Краснодар. Но такой поступок только приветствуется.
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