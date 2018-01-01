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Мусаев ради «Сабаха» отказался возвращаться в «Краснодар» (Иван Карпов)

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев не принял предложение возглавить «Краснодар». Он предпочел остаться в нынешнем клубе.

«Сергей Николаевич Галицкий, естественно набрал Мусаеву после ухода Дани Фарке, но тот отказался принять близкую себе команду. Мотивировка оказалась проста до безобразия – Мурад не решился бросить азербайджанский «Сабах» и обмануть доверие людей, которые его туда позвали.

При нем клуб из Баку в восьми матчах одержал четыре победы, однажды сыграл вничью и потерпел три поражения. Сейчас бакинцы находятся на пятом месте с 20 очками. До зоны вылета их отделяет девять шагов, до зоны еврокубков – 11», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

  • Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
  • Ближайший соперник – «Урал» (7 марта).

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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