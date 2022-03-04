Колыванов: «Полностью поддерживаю расширение РПЛ»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил возможное расширение РПЛ до 18 команд. Он согласен с реформой.

– Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров.

Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало. 30 встреч за сезон – ничто.

Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто. Футболисты должны продолжать выходить на поле, чтобы прогрессировать.

Да и молодежь требуется просматривать в деле, пока есть возможность. Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство.

– Не снизит ли расширение и без того упавший уровень первенства?

– К сожалению, это неизбежно, поскольку страну покинут большая часть легионеров.

А у нас качественные иностранцы и так на вес золота. «Краснодару», например, пришлось приостановить срок действия контрактов сразу с восемью игроками.

Санкциями разбрасываются налево и направо. Уже не знают, что бы придумать, лишь бы сделать нам побольнее.