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Колыванов: «Полностью поддерживаю расширение РПЛ»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил возможное расширение РПЛ до 18 команд. Он согласен с реформой.

– Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров.

Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало. 30 встреч за сезон – ничто.

Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто. Футболисты должны продолжать выходить на поле, чтобы прогрессировать.

Да и молодежь требуется просматривать в деле, пока есть возможность. Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство.

– Не снизит ли расширение и без того упавший уровень первенства?

– К сожалению, это неизбежно, поскольку страну покинут большая часть легионеров.

А у нас качественные иностранцы и так на вес золота. «Краснодару», например, пришлось приостановить срок действия контрактов сразу с восемью игроками.

Санкциями разбрасываются налево и направо. Уже не знают, что бы придумать, лишь бы сделать нам побольнее.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

Источник: RT

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