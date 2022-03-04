Колыванов: «Полностью поддерживаю расширение РПЛ»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил возможное расширение РПЛ до 18 команд. Он согласен с реформой.
– Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров.
Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало. 30 встреч за сезон – ничто.
Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто. Футболисты должны продолжать выходить на поле, чтобы прогрессировать.
Да и молодежь требуется просматривать в деле, пока есть возможность. Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство.
– Не снизит ли расширение и без того упавший уровень первенства?
– К сожалению, это неизбежно, поскольку страну покинут большая часть легионеров.
А у нас качественные иностранцы и так на вес золота. «Краснодару», например, пришлось приостановить срок действия контрактов сразу с восемью игроками.
Санкциями разбрасываются налево и направо. Уже не знают, что бы придумать, лишь бы сделать нам побольнее.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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