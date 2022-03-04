Хлусевич – о ЦСКА в Кубке: «Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.
– Будет достаточно интересный матч. Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш, постараться выиграть и пройти дальше.
Думаю, что матч получится ярким. Очень большая афиша, надеюсь, что будет много моментов, забитых голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА.
– Будет ли эта игра принципиально отличаться от игры в чемпионате?
– Да, Кубок России – другой турнир, там совсем другие эмоции, в любом случае настрой тот же, но будет иное давление.
- В 19-м туре РПЛ ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:0.
- Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся в период с 19 по 21 апреля.
Источник: «Матч ТВ»