Хлусевич – о ЦСКА в Кубке: «Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

– Будет достаточно интересный матч. Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш, постараться выиграть и пройти дальше.

Думаю, что матч получится ярким. Очень большая афиша, надеюсь, что будет много моментов, забитых голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА.

– Будет ли эта игра принципиально отличаться от игры в чемпионате?

– Да, Кубок России – другой турнир, там совсем другие эмоции, в любом случае настрой тот же, но будет иное давление.