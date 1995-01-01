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    Кубок России. «Зенит» забил 6 голов «КАМАЗу», у Алберто 2+2

    В 1/8 финала Кубка России «Зенит» дома разгромил «КАМАЗ» со счетом 6:0.

    В четырех из шести голов поучаствовал нападающий Юри Алберто. Бразилец оформил дубль, а также ассистировал Александру Ерохину и Андрею Мостовому.

    «Зенит» вышел в четвертьфинал турнира, а «КАМАЗ» вылетел из Кубка.

    Кубок России. 1/8 финала

    Зенит (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 17; 2:0 – Алберто, 26; 3:0 – Ерохин, 37; 4:0 – Алберто, 45+1; 5:0 – Мостовой, 48; 6:0 – Дзюба, 85.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67

      Сделаны из Дерева 36 минут назад

      Хоть Камазу 25-и миллионное приобретение забил!

      0
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      Рейтинг: +99

      RusUltras 53 минуты назад

      Алберто показал себя в матче Бетисом

      2
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      Рейтинг: +14553

      житель СПб 1 час назад

      Вот это нормальный результат! (Не то, что у Локо...). Хотя все равно молодцы! Вперед, за двумя наградами по итогам сезона!

      1
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      Рейтинг: +6265

      Semenycch 1 час назад

      Матч получился вполне тренировочным.

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      Рейтинг: +697

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Отлично покуражились. ))))

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