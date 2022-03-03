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Кубок России. «Зенит» забил 6 голов «КАМАЗу», у Алберто 2+2

3 марта 2022, 22:08
3

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» дома разгромил «КАМАЗ» со счетом 6:0.

В четырех из шести голов поучаствовал нападающий Юри Алберто. Бразилец оформил дубль, а также ассистировал Александру Ерохину и Андрею Мостовому.

«Зенит» вышел в четвертьфинал турнира, а «КАМАЗ» вылетел из Кубка.

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 17; 2:0 – Алберто, 26; 3:0 – Ерохин, 37; 4:0 – Алберто, 45+1; 5:0 – Мостовой, 48; 6:0 – Дзюба, 85.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит КАМАЗ
Комментарии (3)
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житель СПб
1646334747
Вот это нормальный результат! (Не то, что у Локо...). Хотя все равно молодцы! Вперед, за двумя наградами по итогам сезона!
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RusUltras
1646335160
Алберто показал себя в матче Бетисом
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ААМ
1646370845
Молодец против овец.
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