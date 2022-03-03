Кубок России. «Зенит» забил 6 голов «КАМАЗу», у Алберто 2+2

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» дома разгромил «КАМАЗ» со счетом 6:0.

В четырех из шести голов поучаствовал нападающий Юри Алберто. Бразилец оформил дубль, а также ассистировал Александру Ерохину и Андрею Мостовому.

«Зенит» вышел в четвертьфинал турнира, а «КАМАЗ» вылетел из Кубка.

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 17; 2:0 – Алберто, 26; 3:0 – Ерохин, 37; 4:0 – Алберто, 45+1; 5:0 – Мостовой, 48; 6:0 – Дзюба, 85.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000