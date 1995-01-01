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    Ваноли – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тяжелый психологический удар»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал отстранение московской команды от участия в еврокубках.

    – Как вы относитесь к отстранению «Спартака» в Лиге Европы?

    – Конечно, это был тяжелый психологический удар. Потому что «Спартак» заслуживал играть в ЛЕ. Но всe, что происходит – выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние.

    Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца.

    • «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».
    • Матчи планировались 10 и 17 марта.
    • Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +408

      pele1981 2 часа назад

      Пни бутылку, как ты это делал в матче против ЦСКА, и твоя психика восстановится)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28451

      silver29 2 часа назад

      Паоло, не время вытирать слезы пропитанным фрешем из носа рукавом. Сыграем еще, обязательно, но Европа будет другой.

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      Рейтинг: +408

      pele1981 > silver29 2 часа назад

      Конечно! Только вот Спартачка не будет там))))

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      Рейтинг: +15892

      Persona_non_Grata > silver29 35 минут назад

      " Весь Мир насилья мы разрушим
      До основанья, а затем
      Мы наш, мы новый Мир построим:
      Кто был ничем, тот станет всем. " ...

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