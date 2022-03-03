Ваноли – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тяжелый психологический удар»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал отстранение московской команды от участия в еврокубках.
– Как вы относитесь к отстранению «Спартака» в Лиге Европы?
– Конечно, это был тяжелый психологический удар. Потому что «Спартак» заслуживал играть в ЛЕ. Но всe, что происходит – выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние.
Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца.
- «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».
- Матчи планировались 10 и 17 марта.
Источник: «Бомбардир»