Ваноли – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тяжелый психологический удар»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал отстранение московской команды от участия в еврокубках.

– Как вы относитесь к отстранению «Спартака» в Лиге Европы?

– Конечно, это был тяжелый психологический удар. Потому что «Спартак» заслуживал играть в ЛЕ. Но всe, что происходит – выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние.

Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца.