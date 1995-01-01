Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»

Я - за. Только фамилию будет постепенно менять - Триноли, Четыреноли, Пятьноли и так до ∞)))
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не планирует покидать Россию. Об этом он сообщил после матча 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1).
«Будем оставаться в России до последнего пока есть возможность.
По другим клубам я не могу ничего сказать. По себе и своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру», – сказал итальянец.
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- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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