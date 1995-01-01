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    Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не планирует покидать Россию. Об этом он сообщил после матча 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1).

    «Будем оставаться в России до последнего пока есть возможность.

    По другим клубам я не могу ничего сказать. По себе и своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру», – сказал итальянец.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      Радио1000шумеров 4 минуты назад

      Я - за. Только фамилию будет постепенно менять - Триноли, Четыреноли, Пятьноли и так до ∞)))

      0
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      Рейтинг: +21437

      JTherry 24 минуты назад

      "...футбол несет посыл к миру"
      ...футбол это - посол мира..!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6768

      vladik12 47 минут назад

      Лайк Малахову!

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