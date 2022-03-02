Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не планирует покидать Россию. Об этом он сообщил после матча 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1).

«Будем оставаться в России до последнего пока есть возможность.

По другим клубам я не могу ничего сказать. По себе и своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру», – сказал итальянец.