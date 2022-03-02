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  • Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»

Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»

2 марта 2022, 22:30
9

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не планирует покидать Россию. Об этом он сообщил после матча 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1).

«Будем оставаться в России до последнего пока есть возможность.

По другим клубам я не могу ничего сказать. По себе и своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру», – сказал итальянец.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (9)
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vladik12
1646249609
Лайк Малахову!
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JTherry
1646250962
"...футбол несет посыл к миру" ...футбол это - посол мира..!!!
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MDAR
1646253981
Я с ним согласен. Но у нас говорят, "Спорт посол мира". "О Спорт, ты Мир", но об этом не хотят знать халуи пендосов.
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portero
1646257353
Да уже не верится в мир... просто писец как печально... всё-таки чвинюши наши тупые...
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Vitaga
1646265054
ему пообещали звезду в небе видимо.... но будет форс-мажор
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житель СПб
1646278412
Но ведь он прав!
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jek718875
1646283960
После ВАНОЛИ будет КАРПИНОЛИ
Ответить
neveldomha
1646295167
Сразу видно отсутствие кастрюли на голове.
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