Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.

«Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде семь игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Кристофера Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Георгия Джикии.

Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но команда должна двигаться вперед», – сказал Ваноли.