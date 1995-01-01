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    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.

    «Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде семь игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Кристофера Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Георгия Джикии.

    Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но команда должна двигаться вперед», – сказал Ваноли.

    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» занимает 9-е место.
    • На следующей неделе «Спартак» встретится в Кубке России с «Кубанью».

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    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11406

      playsh 1 минуту назад

      Дваноли сказал - писец делам.
      В следующий раз сменим ф.и.о на Триноли

      0
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      Рейтинг: +205

      ALEXMAN888 28 минут назад

      Где-то, я уже это слышал!

      3
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      Рейтинг: +2404

      Play 40 минут назад

      Спартак уже двадцать лет на "правильном" пути. Игра не меняется абсолютно. В этом году на моей памяти слабейший ЦСКА за последние лет десять, и оба матча им проиграли. При том, что ЦСКА сегодня пешком атаковал, им даже бегать не надо было, по 10-15 метров свободные зоны постоянно.

      4
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      Рейтинг: +138

      FCSpartakM > Play 2 минуты назад

      да что с Ваноли вообще сейчас спрашивать. Трансферы были просто заполнением скамейки по большей части.

      1
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      Рейтинг: +12445

      Fusballer 41 минуту назад

      Путь только кривой, прямиком в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +3639

      raritet 42 минуты назад

      уже теперь понятно, такой крупный юбилей вообще не вяжется с игрой команды . Никак. Предполагал до начала сезона, что уж в этом то году Спартак должен, ну просто обязан подарить болельщика чемпионскую радость. Где, что пошло не так, непонятно. Наверное, все-таки , главная ошибка- убрали тренера. Коней на переправе не меняют.

      1
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      Рейтинг: +265

      BRAZILES 44 минуты назад

      наддддддде убирать из команды Соболева Умярова Зобнина Промеса это слабые игроки для Спартака --а Соболев вообще в ФНЛ должен играть

      1
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      Рейтинг: +369

      Zenit40k 50 минут назад

      На пути в фнл

      0
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      Рейтинг: +21287

      JTherry 51 минуту назад

      "У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути..."
      ...если считать "путь" в направлении ФНЛ, то он в целом - неправильный, а реализация и до зимнего перерыва была не идеальной, так почему "проблему" не исправили в Дубае и Турции, или она тогда не вызывала сомнений..? и почему продолжает плохо играть Зобнин, видимо, назрела пора пересмотра его контракта в сторону уменьшения раза в 1,5-2...(

      2
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      Рейтинг: +36

      Slava52 51 минуту назад

      В целом, мы на правильном пути. Ну даешь, Ваня. Это путь в ФНЛ

      3
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      Рейтинг: +9468

      "supermax" 53 минуты назад

      На правильном пути.... На самом чтоль деле в фнл решили

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