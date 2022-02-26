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  • Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

26 февраля 2022, 22:15
16

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.

«Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде семь игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Кристофера Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Георгия Джикии.

Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но команда должна двигаться вперед», – сказал Ваноли.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • «Спартак» занимает 9-е место.
  • На следующей неделе «Спартак» встретится в Кубке России с «Кубанью».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (16)
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"supermax"
1645903742
На правильном пути.... На самом чтоль деле в фнл решили
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Slava52
1645903860
В целом, мы на правильном пути. Ну даешь, Ваня. Это путь в ФНЛ
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JTherry
1645903899
"У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути..." ...если считать "путь" в направлении ФНЛ, то он в целом - неправильный, а реализация и до зимнего перерыва была не идеальной, так почему "проблему" не исправили в Дубае и Турции, или она тогда не вызывала сомнений..? и почему продолжает плохо играть Зобнин, видимо, назрела пора пересмотра его контракта в сторону уменьшения раза в 1,5-2...(
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BRAZILES
1645904321
наддддддде убирать из команды Соболева Умярова Зобнина Промеса это слабые игроки для Спартака --а Соболев вообще в ФНЛ должен играть
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Fusballer
1645904515
Путь только кривой, прямиком в ФНЛ.
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Play
1645904521
Спартак уже двадцать лет на "правильном" пути. Игра не меняется абсолютно. В этом году на моей памяти слабейший ЦСКА за последние лет десять, и оба матча им проиграли. При том, что ЦСКА сегодня пешком атаковал, им даже бегать не надо было, по 10-15 метров свободные зоны постоянно.
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ALEXMAN888
1645905264
Где-то, я уже это слышал!
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Plyash
1645907013
Дваноли сказал - писец делам. В следующий раз сменим фио на Триноли...
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житель СПб
1645907232
Спартак на правильном пути?! Он понимает. что сказал?! Господи, когда это для Спартака закончится...
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Cromathaar
1645907762
ЦСКА просто гораздо качественнее усилился (в кои-то веки, господи), надо это признать. Ваноли в Спартаке нужно время (как и абсолютно любому тренеру) - в целом Спартак выглядел живенько. Перестаньте, пожалуйста, критиковать каждый шаг. Изменения - это самый трудный процесс в каждом коллективе.
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