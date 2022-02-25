Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер и шесть игроков «Черноморца» признаны судом виновными в договорном матче с «Чайкой» в 2019 году

Тренер и шесть игроков «Черноморца» признаны судом виновными в договорном матче с «Чайкой» в 2019 году

25 февраля 2022, 22:37

В России впервые вынесен приговор суда по делу о договорном матче. Виновными признаны тренер и шесть футболистов «Черноморца», которые вступили в сговор с «Чайкой» в 2019 году.

«25 февраля суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении главного тренера и шести игроков футбольного клуба «Черноморец».

Все они признаны виновными в совершении преступления (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Судом было установлено, что в 2019-м году представители «Черноморца» вступили в сговор с представителями футбольного клуба «Чайка» и за вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей согласились уступить в предстоявшем матче между клубами в рамках первенства ПФЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки», соперник которой, как определил суд, по ходу встречи имитировал оборонительные действия, намеренно давая возможность беспрепятственно развивать атаки на ворота и трижды поразить их.

По решению суда виновным было назначено наказание в виде штрафов. Главному тренеру — в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч рублей.

Один из основополагающих принципов Российского футбольного союза — нулевая терпимость к любым попыткам ведения нечестной игры. Специальная служба внутри РФС ежедневно занимается профилактикой, мониторингом и пресечением противоправных действий подобного рода.

РФС призывает всех членов футбольной семьи не соглашаться с нечестным поведением и продолжит принимать все необходимые меры для того, чтобы любая попытка отойти от наших общих принципов подвергалась тщательному расследованию и неотвратимому наказанию в соответствии с законом», – сообщил РФС.

  • Обе команды сейчас выступают в 1-й группе ФНЛ-2.
  • За договорной матч «Чайка» летом была исключена из ФНЛ-1.
  • «Черноморец» имеет опыт игры в высшем дивизионе.

Еще по теме:
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
3-й клуб снялся с Кубка России 5
Источник: РФС
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Черноморец Чайка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
1
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
4
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
6
Все новости
Все новости
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
Фото«Динамо» продало игрока в другой клуб РПЛ
31 июля
Фото«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
Еще один клуб из Крыма заявился во Вторую лигу
17 февраля
7
Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу
16 февраля
2
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
14 февраля
25
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
12 февраля
17
Клуб с юга России объявил о смерти руководителя
7 февраля
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
Новичок Второй лиги из ЛНР ищет игроков по объявлению
24 января
1
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
24 января
4
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
В Крыму появится еще один профессиональный клуб
11 января
2
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
2025.12.27 17:04
7
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
2025.12.10 08:24
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
2025.12.01 13:21
1
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
2025.11.05 21:48
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.11.05 14:48
7
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
2025.10.22 19:25
3
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.10.15 18:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+