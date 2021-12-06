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    Тренер и шесть игроков «Черноморца» признаны судом виновными в договорном матче с «Чайкой» в 2019 году

    В России впервые вынесен приговор суда по делу о договорном матче. Виновными признаны тренер и шесть футболистов «Черноморца», которые вступили в сговор с «Чайкой» в 2019 году.

    «25 февраля суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении главного тренера и шести игроков футбольного клуба «Черноморец».

    Все они признаны виновными в совершении преступления (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

    Судом было установлено, что в 2019-м году представители «Черноморца» вступили в сговор с представителями футбольного клуба «Чайка» и за вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей согласились уступить в предстоявшем матче между клубами в рамках первенства ПФЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки», соперник которой, как определил суд, по ходу встречи имитировал оборонительные действия, намеренно давая возможность беспрепятственно развивать атаки на ворота и трижды поразить их.

    По решению суда виновным было назначено наказание в виде штрафов. Главному тренеру — в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч рублей.

    Один из основополагающих принципов Российского футбольного союза — нулевая терпимость к любым попыткам ведения нечестной игры. Специальная служба внутри РФС ежедневно занимается профилактикой, мониторингом и пресечением противоправных действий подобного рода.

    РФС призывает всех членов футбольной семьи не соглашаться с нечестным поведением и продолжит принимать все необходимые меры для того, чтобы любая попытка отойти от наших общих принципов подвергалась тщательному расследованию и неотвратимому наказанию в соответствии с законом», – сообщил РФС.

    • Обе команды сейчас выступают в 1-й группе ФНЛ-2.
    • За договорной матч «Чайка» летом была исключена из ФНЛ-1.
    • «Черноморец» имеет опыт игры в высшем дивизионе.

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    Источник: РФС

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    25.02.2022 22:37
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