УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

УЕФА выступил с заявлением.
Организация обязала клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах.
- Сборная России должна встретиться с Польшей в полуфинале стыков ЧМ-2022.
- В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.
- Изначально матчи должны были состояться в Москве 24 и 29 марта.
Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж
Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ
Источник: сайт УЕФА