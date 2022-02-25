УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

УЕФА выступил с заявлением.

Организация обязала клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах.

Сборная России должна встретиться с Польшей в полуфинале стыков ЧМ-2022.

В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.

Изначально матчи должны были состояться в Москве 24 и 29 марта.

Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

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