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  • УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

25 февраля 2022, 12:58
23

УЕФА выступил с заявлением.

Организация обязала клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах.

  • Сборная России должна встретиться с Польшей в полуфинале стыков ЧМ-2022.
  • В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.
  • Изначально матчи должны были состояться в Москве 24 и 29 марта.

Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина
Комментарии (23)
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Skull_Boy
1645783324
Ну сыграем в Минске, а лучше в Нур-Султане
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Fusballer
1645783326
В Минске можно?
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"supermax"
1645784156
уефа подписали, что они клоуны ручные
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Persona_non_Grata
1645785112
Ожидаемо ((( Хорошо хоть совсем не отстранили от участия .
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Аристократ Олжик
1645789129
Если у России есть право выбора, где играть матч, то России стоит перенести матч в Минск, чтобы Полякам и там оказали, тёплый приём!!!
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моэм
1645790920
Ну теперь всё зависит от доброты америкосов...как те скажут так жополизы из УЕФА и ФИФА сделают...может и ВАДА подключат и она " НАЙДЁТ " у наших допинг ... сейчас нельзя исключать ни одной мерзости от говнозападников.
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Artemka444
1645791473
Ну если ФИФА и УЕФА будут оплачивать дорогу и жильё для болельщиков и билеты на матч то тогда можно!!!!
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nemolod
1645856781
Тогда российские клубы вправе проводить матчи в Белоруссии,Казахстане и других республик СНГ-там тоже вполне будет домашняя атмосфера!
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ilichkadr
1645857870
Сербы уже дали добро.
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Алекс636363
1645866028
лучше в казахстане. хоть теплее и действительно более домашняя обстановка
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