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    УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

    УЕФА выступил с заявлением по ситуации на Украине.

    Организация обязала клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах.

    • Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.
    • Сборная России должна встретиться с Польшей в полуфинале стыков ЧМ-2022.
    • В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.
    • Изначально матчи должны были состояться в Москве 24 и 29 марта.

    Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Источник: сайт УЕФА

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    25.02.2022 12:58
    Комментарии35
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      Рейтинг: +10986

      BRO_football 8 часов назад

      Кто там союзники России? Никарагуа или Куба, например. Давайте в их странах проведём матч. Удобно будет?

      0
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      Рейтинг: +3891

      Красногорск_Фан 11 часов назад

      Достойно. И не политизировано в угоду одному кому то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +914

      Artemka444 12 часов назад

      Ну если ФИФА и УЕФА будут оплачивать дорогу и жильё для болельщиков и билеты на матч то тогда можно!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1578

      моэм 12 часов назад

      Ну теперь всё зависит от доброты америкосов...как те скажут так жополизы из УЕФА и ФИФА сделают...может и ВАДА подключат и она " НАЙДЁТ " у наших допинг ... сейчас нельзя исключать ни одной мерзости от говнозападников.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      Аристократ Олжик 13 часов назад

      Если у России есть право выбора, где играть матч, то России стоит перенести матч в Минск, чтобы Полякам и там оказали, тёплый приём!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11245

      Вомбат > Аристократ Олжик 12 часов назад

      Нет такого права. Где играть решает ФИФА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      Аристократ Олжик > Вомбат 12 часов назад

      То есть США решает, значит матч пройдёт там где максимально "уважают" русских - Англия, Чехия или страны Балтии. Даже предскажу: что в последний момент найдут проблемы с визой у Дзюбы и Миранчука, а половине состава запретят заежать на территорию Европы из-за коронаКОРУПЦИЯвируса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15872

      Persona_non_Grata 14 часов назад

      Ожидаемо ((( Хорошо хоть совсем не отстранили от участия .

      8
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      ...
      Рейтинг: +11245

      Вомбат > Persona_non_Grata 12 часов назад

      Так пока ФИФА еще не собиралась. Может быть и забанят сборную. Хорошо, что УЕФА клубы не забанил. А то пришлось бы играть международные турниры в Азии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23624

      bset 14 часов назад

      Что вы у УЕФА прицепились? Мы страна-бандит. Бандитов, которые угрожают нормальным людям, сажают в тюрьмы, изолируют. Та же учесть ждет нашу страну. В голове не укладывается, как можно кичиться тем, что мы никогда ни на кого не нападали, а тут наши силы военной обороны использовать для нападения на другую страну. Как можно кивать на США, которые нападают на страны Ближнего Востока, а потом делать ровно также? Мы уподобились США в плане военной агрессии. Так мы осуждаем США за агрессию или мы хотим показать, что мы можем также?

      11
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      ...
      Рейтинг: +1999

      serglider > bset 14 часов назад

      Все понятно, кроме одного почему к одним "бандитам" лояльное отношение, а других осуждают и вводят санкции? Где логика? На лицо - двойные стандарты! Пусть УЕФА, если они такие правильные, вводят санкции и против США и Израиля, как против России, либо закрывают глаза на российский "бандитизм", типа спорт вне политики... По каждому их решению надо судиться до посинения, англосаксонское право основано на прецедентах, то есть если кого-то оправдали по какому-то основанию, то по этому основании должны быть оправданы и все остальные! А не так за одно и то же "преступление" одним устное порицание, а другим санкции по самое не хочу...

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2317

      baden69 > bset 14 часов назад

      А что мы должны сделать??? Сидеть и смотреть как убивают людей в Донецке и Луганске, причем подавляющее большинство из них россияне??? А в отличие от США мы с мирным населением не воюем.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9451

      "supermax" > bset 14 часов назад

      думаю и показать в том числе....вседозволенность должна быть наказуема...
      или пусть дальше убивают людей на Донбассе? пусть ядерное оружие заимеют? нато к себе потом пустят? пусть?
      миллион людей - миллион мнений.....но простые люди ничего не решают к несчастью....и мне очень жаль что гибнут люди с обеих сторон......только тут встал еще и вопрос о дальнейшей безопасности нашей страны.....

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9451

      "supermax" > serglider 14 часов назад

      двойные стандарты уже норма в отношении нас....именно поэтому бездействовать далее уже было нельзя

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23624

      bset > serglider 14 часов назад

      США, которые всегда были на стороне Израиля, наложили на него санкции, когда Израиль отвоевал у Египта половину страны. Это притом, что Египет первый начал ту войну. Со стороны запада тоже есть преступные военные конфликты. Давайте и на них накладывать санкции, когда они действуют агрессивно. Только чтобы их накладывать, надо что-то иметь, а не бегать с голой ж***й. Надо свое производство иметь, а не закупать за границей и просто собирать в России. Надо заниматься технологическим и экономическим ростом. Надо себя окружать богатыми союзниками, а не нищими странами типа Венесуэлы и Сирии. Вот тогда мы все вместе будет накладывать санкции на другие страны. А пока все эти наши санкции направлены против российских граждан. Запретили ввоз продукт

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23624

      bset > "supermax" 13 часов назад

      Согласен, двойные стандарты везде бывают. Даже самые демократичные и либеральные западные политики подберут то, что просто так лежит и никем не защищено. Но все эти попытки понять и согласиться с действиями нашего правительство разбивается о то, что цены растут, зарплаты не растут, пенсии не растут. Повсюду закрывается бизнес, а новый никто не спешит открывать, а это рабочие места. Мы нищаем, мы ничего не стали производить. Мы даже в космической отрасли проигрываем частной организации. Если бы я видел, что наше руководство что-то делает для людей внутри страны, тогда бы я был только за, чтобы мы что-то делали и для людей вне страны. Пока я только вижу отъевшиеся морды, которые пытаются еще побольше себе в карманы напихать денег и подольше п

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9451

      "supermax" > bset 13 часов назад

      двойные стандарты пока в основном в отношении нас....но ты тоже прав, говоря что мы нищаем и никто ничего не делает для людей внутри страны....но давай еще и допустим угрозу извне...что тогда делать будем вообще непонятно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23624

      bset > "supermax" 13 часов назад

      С этой стороны немного понять я ситуацию могу. Возможно, США также направили бы войска в Мексику, если бы была угроза их государству.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      pele1981 > baden69 13 часов назад

      Восемь лет сидели и смотрели, а теперь, вдруг, ни с того ни с сего - устали!))) Ты хоть сам-то веришь в свой псевдо-патриотизм?))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9451

      "supermax" 14 часов назад

      уефа подписали, что они клоуны ручные

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky > "supermax" 13 часов назад

      УЕФа-они уже давно клоуны,прикормленные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky 14 часов назад

      Ну,наши,скорее всего будут договариваться со странами,входящими в совет СНГ(Белоруссия,Казахстан-нормальные варианты),а Украинцы-с Европой,думаю,любая страна ЕС предложит им свои стадионы.Это все временно,скоро все вернется на свои места.И финал ЛЧ Питеру дадут провести,ну не в этом году,а года через два-три.Мы это переживем.Но отношение к УЕФа,как к спортивной организации-у меня больше не изменится.Нужна перезагрузка всему мировому футбольному сообществу.УЕФа вызывает только недоверие!!!Хочу заметить это мое личное мнение,как болельщика.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23624

      bset > v.v.navashinsky 14 часов назад

      Ничего уже не вернется. К России останется навсегда отношение, как к Германии в 1939

      5
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      ...
      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky > bset 14 часов назад

      Отношения к России были и останутся всегда напряженными,я о футболе.Матчи вернутся в Россию.Им приказали сделать,они сделали.И решения эти приняты не обдуманно.Закончится спецоперация,наступит мир на Донбассе и в Украине,и все встанет на круги свои.Все это делается на эмоциях!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +23624

      bset > v.v.navashinsky 14 часов назад

      Отношения к России напряженные тогда, когда Россия это напряжение поддерживает. Да, не надо падать в объятия запада и соглашаться на все в одностороннем порядке, как это порой было в 90-е - у запада тоже есть свои интересы, а мы должны свои интересы защищать. Но открытой агрессии никакого оправдания нет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky > bset 14 часов назад

      Я с Вами полностью согласен,но я все равно поддерживаю спецоперацию в Украине.Кто то должен остановить то,что происходит в Украине,помочь народу начать жить в мире,а не хоронить своих родных от обстрелов националистов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1999

      serglider > bset 14 часов назад

      Не шизди! Вон Израиль оттяпал территории Сирии и Палестины, большенство стран их осудило и... ничего! И в еврокубках играют и их сборная, почему-то дома играет. Надо не соглашаться с решениями УЕФА! Обжаловать их в судах, пусть принимают одинаковые санкции ко всем! А то получается одним можно, а другим нельзя))) Хватит быть лохами!

      0
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      ...
      Рейтинг: +23624

      bset > v.v.navashinsky 13 часов назад

      Не знаю, какой мы туда "мир" несем. Мир, где за мнение, не похожее на мнение правительство, можно дубинкой получить? Где нельзя свободно, но в корректной форме, выражать свое мнение на происходящее? Мир, где комментаторы по типу сидящих тут диванных войск напишут "Не нравится - вали"? Мы в собственной стране не умеем ценить людей, а тут вдруг будем ценить украинцев? Да они сбегут от такого мира.

      4
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      ...
      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky > bset 13 часов назад

      Жизнь покажет,кто прав,а кто виноват!!!Удачи Вам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12406

      Fusballer 14 часов назад

      В Минске можно?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1999

      serglider > Fusballer 14 часов назад

      Скорее всего нельзя... Минск сам под санкциями... Казахстан - как вариант... Газпрому надо помахать ручкой УЕФА, пусть ищут другого спонсора...

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