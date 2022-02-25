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    ⚡ Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

    УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине.

    Матч пройдет в Париже на стадионе «Стад-де-Франс», сообщает пресс-служба организации.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».
    • Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Песков – о переносе финала ЛЧ: «Жаль. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия»

    Колосков – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Чеферин не смог проявить волю»

    Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

    Источник: сайт УЕФА

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    25.02.2022 12:45
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10986

      BRO_football 8 часов назад

      Да вы ох...ли! Чеферин просто тряпка! Позор ему! Насрал на всё: и на спортивный принцип, и на устав УЕФА, и на болельщиков, и на футболистов
      Зачем тогда была вся эта клоунада с заявками на проведение финала ЛЧ, если даже за 4 месяца до начала матч могут перенести в другую страну?

      0
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      Рейтинг: +274

      SpartakMoskwa 9 часов назад

      Футбол в не политики фу балоболы

      0
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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Россия напала на Украину. Идёт война не только в Донбассе.
      Погибают мирные люди. Независимость государства в опасности.
      И вы удивлены что матч перенесли ?
      Дураки или просто зомби.

      4
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      Рейтинг: +3394

      Axe111 13 часов назад

      Фу противно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28357

      silver29 14 часов назад

      Да пох, танцуем. Можно подумать, что вся Россия собиралась посетить этот матч в живую, по телеку посмотрим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +756

      jet andy 14 часов назад

      Спасибо, дед!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +914

      Artemka444 14 часов назад

      Позорище!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1630

      mahan 14 часов назад

      И после этого орут, что спорт вне политики.

      0
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      Рейтинг: +12406

      Fusballer 14 часов назад

      ПСЖ один хрен не видеть победы в ЛЧ. Если только не подарят, как ЗМ Месси.

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      Рейтинг: +9451

      "supermax" > Fusballer 14 часов назад

      за то что примут финал вместо такого агрессора как мы конечно подарить могут

      0
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      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky 14 часов назад

      УЕФа проверку на вшивость не прошла.На УЕФа США и ЕС одели ошейник,и будут теперь дергать,и указывать им,что делать,а что не делать,что говорить,а о чем молчать.Мрази позорные!!!

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