⚡ Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

Да вы ох...ли! Чеферин просто тряпка! Позор ему! Насрал на всё: и на спортивный принцип, и на устав УЕФА, и на болельщиков, и на футболистов
Зачем тогда была вся эта клоунада с заявками на проведение финала ЛЧ, если даже за 4 месяца до начала матч могут перенести в другую страну?
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине.
Матч пройдет в Париже на стадионе «Стад-де-Франс», сообщает пресс-служба организации.
- Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
- Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».
- Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.
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Песков – о переносе финала ЛЧ: «Жаль. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия»
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