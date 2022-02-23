«МЮ» отказался лететь на матч с «Атлетико» рейсом «Аэрофлота» (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» не полетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов против «Атлетико» самолетом «Аэрофлота».

Российская авиакомпания – официальный партнер и спонсор английского клуба.

«МЮ» регулярно летает на ее самолетах.

По информации The Athletic, «Юнайтед» отменил чартер в Испанию и выбрал для полета борт Titan Airways. Клуб принял совместное решение с «Аэрофлотом». Вероятно, это случилось на фоне признания ДНР и ЛНР Россией.

Сотрудничество «МЮ» и авиакомпании не прекращается.