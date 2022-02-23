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    «МЮ» отказался лететь на матч с «Атлетико» рейсом «Аэрофлота» (The Athletic)

    «Манчестер Юнайтед» не полетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов против «Атлетико» самолетом «Аэрофлота».

    • Российская авиакомпания – официальный партнер и спонсор английского клуба.
    • «МЮ» регулярно летает на ее самолетах.

    По информации The Athletic, «Юнайтед» отменил чартер в Испанию и выбрал для полета борт Titan Airways. Клуб принял совместное решение с «Аэрофлотом». Вероятно, это случилось на фоне признания ДНР и ЛНР Россией.

    Сотрудничество «МЮ» и авиакомпании не прекращается.

    • «МЮ» сыграет с «Атлетико» завтра, 23 февраля.
    • Начало матча – в 23:00 мск.

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    Источник: The Athletic

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    23.02.2022 01:14
    Комментарии34
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      На лодке пусть плывут

      1
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      Рейтинг: +382

      За Московский ЦСКА 23 февраля, 22:57

      Атлетико давай ипать мунчестер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      Bozigit 23 февраля, 20:48

      МЮ точно проиграет)

      0
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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 23 февраля, 20:48

      Нужно было их сверху на парашютах скинуть

      0
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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 11:27

      Мне вообще непонятно, почему наша ведущая авиакомпания сотрудничает с враждебными для России элементами? Вот это предмет разбирательства! Спонсоры ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 > житель СПб 23 февраля, 11:47

      Вроде бы Аэрофлот уже не спонсор цска.

      1
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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 23 февраля, 10:49

      Дичь ! ..И комменты , тоже Дичь ! А , главное , ради чего ? Больные люди и там и тут !

      2
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      Рейтинг: +10

      fato45 23 февраля, 09:57

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 23 февраля, 09:54

      Взяли бы,и всей командой на великах поехали на матч в Испанию.ЕС не Россия-территория с кулачок.На великах объехать можно.

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      Рейтинг: +16057

      Garrincha58 23 февраля, 09:43

      матрасники сделайте им больно

      0
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      Рейтинг: +16057

      Garrincha58 23 февраля, 09:43

      это всё происки пиндосов

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