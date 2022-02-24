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  • Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

24 февраля 2022, 07:58
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

«Всегда приятно вернуться в Мадрид – один из немногих городов в мире, который я могу назвать домом.

Невероятные эмоции, футболисты и игра – это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований!

Теперь мы можем закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты».

И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперeд! Вперед, «дьяволы»!» – написал Роналду в инстаграме.

  • Португалец с 2009 по 2018 год выступал за «Реал».
  • Ответный матч «МЮ» и «Атлетико» состоится 15 марта.

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Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Лига чемпионов Атлетико Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Soccerdealer63
1645688734
...и я ... опять хочу в Мадрид...))
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