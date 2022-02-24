Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

...и я ... опять хочу в Мадрид...))
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
«Всегда приятно вернуться в Мадрид – один из немногих городов в мире, который я могу назвать домом.
Невероятные эмоции, футболисты и игра – это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований!
Теперь мы можем закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты».
И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперeд! Вперед, «дьяволы»!» – написал Роналду в инстаграме.
- Португалец с 2009 по 2018 год выступал за «Реал».
- Ответный матч «МЮ» и «Атлетико» состоится 15 марта.
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