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    Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

    «Всегда приятно вернуться в Мадрид – один из немногих городов в мире, который я могу назвать домом.

    Невероятные эмоции, футболисты и игра – это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований!

    Теперь мы можем закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты».

    И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперeд! Вперед, «дьяволы»!» – написал Роналду в инстаграме.

    • Португалец с 2009 по 2018 год выступал за «Реал».
    • Ответный матч «МЮ» и «Атлетико» состоится 15 марта.

    Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: мадридцы пять раз вылетали из плей-офф Лиги чемпионов от команд Роналду

    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: у Роналду четыре хет-трика в ворота мадридцев

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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    24.02.2022 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 17 часов назад

      ...и я ... опять хочу в Мадрид...))

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