Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

«Всегда приятно вернуться в Мадрид – один из немногих городов в мире, который я могу назвать домом.

Невероятные эмоции, футболисты и игра – это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований!

Теперь мы можем закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты».

И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперeд! Вперед, «дьяволы»!» – написал Роналду в инстаграме.