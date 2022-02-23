«Атлетико» прервал пятиматчевую безголевую серию против английских команд

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». У хозяев на седьмой минуте счет отрыл Жоау Фелиш.

«Атлетико», таким образом, прервал пятиматчевую безголевую серию против команд из Англии.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.

Ранее команды в рамках ЛЧ не встречались.

У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.

Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

Лига чемпионов. 19-летний Эланга принес «Манчестер Юнайтед» ничью в игре с «Атлетико»

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: мадридцы не пропустили в 11 из последних 12 домашних матчей плей-офф ЛЧ