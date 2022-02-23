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    «Атлетико» прервал пятиматчевую безголевую серию против английских команд

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». У хозяев на седьмой минуте счет отрыл Жоау Фелиш.

    «Атлетико», таким образом, прервал пятиматчевую безголевую серию против команд из Англии.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.
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    • У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 23:33
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