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  • Лига чемпионов. 19-летний Эланга принес «Манчестер Юнайтед» ничью в игре с «Атлетико»

Лига чемпионов. 19-летний Эланга принес «Манчестер Юнайтед» ничью в игре с «Атлетико»

24 февраля 2022, 00:53
6

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сильнейшего не выявили. Ничью гостям принес 19-летний форвард Энтони Эланга. Это его дебютный гол в турнире.

В последних 13 домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» пропустил только в двух.

Бруну Фернандеш ассистировал в шести подряд матчах Лиги чемпионов. Это рекорд для футболистов английских клубов.

«МЮ» достиг отметки в 500 голов в Лиге чемпионов, став первой такой английской командой.

Ответный матч состоится 15 марта в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фелиш, 7; 1:1 – Эланга, 80.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди (Лемар, 76), Корреа, Фелиш (Гризманн, 75).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Теллес, 67), Магуайр, Варан, Линделеф (Ван Биссака, 66), Фред, Фернандеш, Погба (Матич, 66), Рэшфорд (Эланга, 75), Санчо (Лингард, 82), Роналду.

Предупреждения: Эррера, 45+1; Рейнилду, 63; Льоренте, 77; Хименес, 78 – Шоу, 50; Линделеф, 60; Рэшфорд, 65; Фред, 74; Теллес, 83.

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Атлетико Манчестер Юнайтед Эланга Энтони
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1645653347
Повезло манчестеру. У Атлетико были еще 2 штанги когда мяч должен был залетать . тем интересней будет смотреть ответный матч
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rtyr54
1645656502
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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petrucho-spb
1645683233
После забитого гола, мяч отдали и поплатились, хотя контратаки были не плохие у Атлетико. Всё решится в англии.
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JTherry
1645685326
матч прошел под сильным давлением Атлетико, но с небольшим количеством ударов в створ ворот (обе команды больше думали о защите), поэтому любой шальной удар мог оказаться решающим... так и случилось с голом Эланги... в Манчестере ждем огня..!
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Skull_Boy
1645692099
Очередной матч, где он прилизанного нет толку
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zigbert
1645705301
Интересный получился матч с равными возможностями. В Манчестере будет не менее сложный поединок.
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