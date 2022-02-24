Лига чемпионов. 19-летний Эланга принес «Манчестер Юнайтед» ничью в игре с «Атлетико»

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сильнейшего не выявили. Ничью гостям принес 19-летний форвард Энтони Эланга. Это его дебютный гол в турнире.

В последних 13 домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» пропустил только в двух.

Бруну Фернандеш ассистировал в шести подряд матчах Лиги чемпионов. Это рекорд для футболистов английских клубов.

«МЮ» достиг отметки в 500 голов в Лиге чемпионов, став первой такой английской командой.

Ответный матч состоится 15 марта в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фелиш, 7; 1:1 – Эланга, 80.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди (Лемар, 76), Корреа, Фелиш (Гризманн, 75).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Теллес, 67), Магуайр, Варан, Линделеф (Ван Биссака, 66), Фред, Фернандеш, Погба (Матич, 66), Рэшфорд (Эланга, 75), Санчо (Лингард, 82), Роналду.

Предупреждения: Эррера, 45+1; Рейнилду, 63; Льоренте, 77; Хименес, 78 – Шоу, 50; Линделеф, 60; Рэшфорд, 65; Фред, 74; Теллес, 83.

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