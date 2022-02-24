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    Лига чемпионов. 19-летний Эланга принес «Манчестер Юнайтед» ничью в игре с «Атлетико»

    «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сильнейшего не выявили. Ничью гостям принес 19-летний форвард Энтони Эланга. Это его дебютный гол в турнире.

    В последних 13 домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» пропустил только в двух.

    Бруну Фернандеш ассистировал в шести подряд матчах Лиги чемпионов. Это рекорд для футболистов английских клубов.

    «МЮ» достиг отметки в 500 голов в Лиге чемпионов, став первой такой английской командой.

    Ответный матч состоится 15 марта в Манчестере.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

    Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фелиш, 7; 1:1 – Эланга, 80.

    «Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди (Лемар, 76), Корреа, Фелиш (Гризманн, 75).

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Теллес, 67), Магуайр, Варан, Линделеф (Ван Биссака, 66), Фред, Фернандеш, Погба (Матич, 66), Рэшфорд (Эланга, 75), Санчо (Лингард, 82), Роналду.

    Предупреждения: Эррера, 45+1; Рейнилду, 63; Льоренте, 77; Хименес, 78 – Шоу, 50; Линделеф, 60; Рэшфорд, 65; Фред, 74; Теллес, 83.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

    «Атлетико» прервал пятиматчевую безголевую серию против английских команд

    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: мадридцы не пропустили в 11 из последних 12 домашних матчей плей-офф ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2022 00:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 12 часов назад

      Интересный получился матч с равными возможностями. В Манчестере будет не менее сложный поединок.

      0
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      Рейтинг: +13421

      Skull_Boy 16 часов назад

      Очередной матч, где он прилизанного нет толку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry 18 часов назад

      матч прошел под сильным давлением Атлетико, но с небольшим количеством ударов в створ ворот (обе команды больше думали о защите), поэтому любой шальной удар мог оказаться решающим... так и случилось с голом Эланги... в Манчестере ждем огня..!

      2
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      Рейтинг: +2471

      petrucho-spb 18 часов назад

      После забитого гола, мяч отдали и поплатились, хотя контратаки были не плохие у Атлетико. Всё решится в англии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      rtyr54 24 февраля, 01:48

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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      0
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      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 24 февраля, 00:55

      Повезло манчестеру. У Атлетико были еще 2 штанги когда мяч должен был залетать . тем интересней будет смотреть ответный матч

      4
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