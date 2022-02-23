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    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: мадридцы не пропустили в 11 из последних 12 домашних матчей плей-офф ЛЧ

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Мадридцы в последних 12 домашних играх плей-офф турнира не пропустили в 11.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском стадионе «Ванда Метрополитана».

    • Ранее «Атлетико» и «МЮ» в рамках ЛЧ не встречались.
    • У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.
    • «Атлетико» последние 6 игр чередует победы и поражения.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 22:57
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