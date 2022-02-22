УЕФА: «Планов по переносу финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в настоящее время нет»

В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финального матча», – говорится в сообщении УЕФА.

Сообщалось, что причина возможного переноса – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.

Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.

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