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    УЕФА: «Планов по переносу финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в настоящее время нет»

    В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон.

    «УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финального матча», – говорится в сообщении УЕФА.

    • Сообщалось, что причина возможного переноса – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.
    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.

    УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга в Лондон: «Обсуждений с УЕФА не было»

    Источник: Sport24

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    22.02.2022 13:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:40

      Хохложопые умойтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 22 февраля 2022, 16:28

      Звонка из Вашингтона пока небыло)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 22 февраля 2022, 15:10

      послушаем завтра, завтра могут появиться...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      Арч 22 февраля 2022, 14:50

      выразили обеспокоенность и обосрались перед рашистским фюрером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 22 февраля 2022, 13:48

      Е.бать мелкобританских крикунов!

      1
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