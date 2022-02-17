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    Хави: «Дембеле превратит свист фанатов в аплодисменты»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о свисте фанатов в адрес Усмана Дембеле во время матча с «Наполи» (1:1) в Лиге Европы.

    Благодаря своей игре Усман превратит свист в аплодисменты. Потому что сегодня он показал футбол, который люди хотят видеть. Он превратит свист в аплодисменты», – сказал Хави.

    Ранее сообщалось, что Хави убедил президента клуба Жоана Лапорту не отстранять Дембеле от тренировок и матчей из-за отказа продлевать контракт.

    • В этом сезоне Дембеле провел 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Летом он станет свободным агентом.

    Дембеле вернется в состав «Барсы», несмотря на отказ продлевать контракт (AS)

    Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)

    «Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

    Источник: AS

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