Хави: «Дембеле превратит свист фанатов в аплодисменты»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о свисте фанатов в адрес Усмана Дембеле во время матча с «Наполи» (1:1) в Лиге Европы.

Благодаря своей игре Усман превратит свист в аплодисменты. Потому что сегодня он показал футбол, который люди хотят видеть. Он превратит свист в аплодисменты», – сказал Хави.

Ранее сообщалось, что Хави убедил президента клуба Жоана Лапорту не отстранять Дембеле от тренировок и матчей из-за отказа продлевать контракт.