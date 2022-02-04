Дембеле вернется в состав «Барсы», несмотря на отказ продлевать контракт (AS)

Нападающий Усман Дембеле еще сыграет за «Барселону».
Главный тренер каталонской команды Хави убедил президента клуба Жоана Лапорту не отстранять француза от тренировок и матчей из-за отказа продлевать контракт.
Высока вероятность, что вингер сможет принять участие в игре 23-го тура Примеры против «Атлетико».
- В этом сезоне Дембеле провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Летом он станет свободным агентом.
- «Барса» примет «Атлетико» в воскресенье в 18:15 мск.
Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)
«Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)
«Барса» предложила Дембеле зарплату 14 миллионов в год. Он отказался (El Chiringuito TV)