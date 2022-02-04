Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Дембеле вернется в состав «Барсы», несмотря на отказ продлевать контракт (AS)

    Нападающий Усман Дембеле еще сыграет за «Барселону».

    Главный тренер каталонской команды Хави убедил президента клуба Жоана Лапорту не отстранять француза от тренировок и матчей из-за отказа продлевать контракт.

    Высока вероятность, что вингер сможет принять участие в игре 23-го тура Примеры против «Атлетико».

    • В этом сезоне Дембеле провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • «Барса» примет «Атлетико» в воскресенье в 18:15 мск.

    Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca)

    «Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

    «Барса» предложила Дембеле зарплату 14 миллионов в год. Он отказался (El Chiringuito TV)

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru