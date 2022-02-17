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  • «Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой

«Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой

17 февраля 2022, 18:51
11

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть свой пост.

По информации Cadena SER, руководство клуба не сомневается в тренерском таланте Симеоне, но считает, что между аргентинцем и раздевалкой пропала связь.

Мадридский клуб уже вел переговоры с другим тренером. Это заставляет Симеоне нервничать. Он чувствует, что не все в клубе поддерживают его.

Свои услуги «Атлетико» предложили уже несколько тренеров. С ними могут начать переговоры в конце сезона.

  • Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
  • Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру и Лигу Европы.

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Источник: Cadena SER
Испания. Примера Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (11)
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Nikoo
1645113674
Неожиданно
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insider_retro
1645113945
На Матч-ТВ периодически появляются прекрасные, одарённые и маститые специалисты... Результат не гарантируют, но связь с раздевалкой наладят... Симеоне просто выдохся, а появление его 2-ого дыхния ждать никто не хочет...
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Лфшт
1645114717
Ох зряя
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mihail200606
1645121567
Все когда то заканчивается.. 11 лет в Ла лиге быть быть на первых ролях это круто... В ЛЧ в финале были.. Но теперь новый этап нужен
Ответить
Maxi_7
1645122510
Симеоне потерял связь с реальностью от такой зарплаты, которую ему выписали по нынешнему контракту...сразу после его подписания команда обмякла, стала плюшевой и бесхарактерной, а так как команда это всегда отражение характера тренера, то соответственно размяк и расслабился сам Симеоне... это тот пример, когда удержание клубом человека любыми средствами далеко не всегда идёт на пользу обоим...
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Snek
1645169064
По ходу руководство Атлетико связь с реальностью потеряло. Пусть найдут второго такого дурака, который годами из их инвалидов будет результат вытаскивать. Причём на выход Атлетико готов чуть ли не любую звезду продать, а на вход готов только кого-то дешёвого и с маленькой з\п.
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zigbert
1645298774
Может исчерпал свои возможности? Но все же надо подождать окончания сезона.
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Hektor 84
1645305772
Прыгающего автобусника гнать пора!
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