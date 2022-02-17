«Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть свой пост.

По информации Cadena SER, руководство клуба не сомневается в тренерском таланте Симеоне, но считает, что между аргентинцем и раздевалкой пропала связь.

Мадридский клуб уже вел переговоры с другим тренером. Это заставляет Симеоне нервничать. Он чувствует, что не все в клубе поддерживают его.

Свои услуги «Атлетико» предложили уже несколько тренеров. С ними могут начать переговоры в конце сезона.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.

Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру и Лигу Европы.

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