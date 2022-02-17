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    «Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть свой пост.

    По информации Cadena SER, руководство клуба не сомневается в тренерском таланте Симеоне, но считает, что между аргентинцем и раздевалкой пропала связь.

    Мадридский клуб уже вел переговоры с другим тренером. Это заставляет Симеоне нервничать. Он чувствует, что не все в клубе поддерживают его.

    Свои услуги «Атлетико» предложили уже несколько тренеров. С ними могут начать переговоры в конце сезона.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
    • Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру и Лигу Европы.

    Симеоне побил рекорд Примеры по числу побед среди тренеров-иностранцев

    Симеоне: «Нужно принять, что реальность «Атлетико» – борьба за зону Лиги чемпионов»

    «Атлетико» пропустил 33 гола в сезоне Примеры. Это антирекорд при Симеоне

    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9592

      Alekxei Z. 6 минут назад

      Похоже тренер и клуб устали друг от друга.
      Надо менять обстановку.

      0
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      Рейтинг: +465

      Suvorov51 39 минут назад

      Так есть хороший тренер. Буланов и в испании поиграл и знает эту кухню. и результаты у него хорошие бомжатник 2 шемпиньон

      0
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      Рейтинг: +833

      Лфшт 46 минут назад

      Ох зряя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68775

      insider_retro 59 минут назад

      На Матч-ТВ периодически появляются прекрасные, одарённые и маститые специалисты... Результат не гарантируют, но связь с раздевалкой наладят...
      Симеоне просто выдохся, а появление его 2-ого дыхния ждать никто не хочет...

      0
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      Рейтинг: +143

      Nikoo 1 час назад

      Неожиданно

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