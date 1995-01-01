Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    «Рубин» интересуется Ракицким. Летом у него истекает контракт с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может перейти в «Рубин».

    По информации «СЭ», казанский клуб интересуется 32-летним украинцем, у которого летом истекает контракт с «Зенитом». В случае ухода из петербургского клуба он хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт на два года с понижением нынешней зарплаты.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

    Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»

    Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Suvorov51 42 минуты назад

      К ак легко говорить что деньги не главное. а семья жить все хотят хорошо. интересно вы на что живете на фантики или вам и спасибо хорошо. ни один не ушел с хороших денег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Suvorov51 45 минут назад

      Так как будто договорились он переходит в Тулу. туда и Щуба и Кокоша ну весь хлам. и мы будем рвать бомжатник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      waizz 1 час назад

      Пpогнозы футбольных матчей pro100bets.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58773

      portero 1 час назад

      Неуж-то Рубин будет платить больше чем Зенит? Не верю , агенту если только больше...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14055

      житель СПб 1 час назад

      Из Зенита перейти в Рубин?! Ярослав, подумай! Деньги - не главное...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58773

      portero > житель СПб 1 час назад

      Для него деньги главное, через пару лет уже и пяту часть не заплатят...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru