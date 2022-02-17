«Рубин» интересуется Ракицким. Летом у него истекает контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может перейти в «Рубин».
По информации «СЭ», казанский клуб интересуется 32-летним украинцем, у которого летом истекает контракт с «Зенитом». В случае ухода из петербургского клуба он хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт на два года с понижением нынешней зарплаты.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»