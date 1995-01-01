«Рубин» интересуется Ракицким. Летом у него истекает контракт с «Зенитом»

К ак легко говорить что деньги не главное. а семья жить все хотят хорошо. интересно вы на что живете на фантики или вам и спасибо хорошо. ни один не ушел с хороших денег
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может перейти в «Рубин».
По информации «СЭ», казанский клуб интересуется 32-летним украинцем, у которого летом истекает контракт с «Зенитом». В случае ухода из петербургского клуба он хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт на два года с понижением нынешней зарплаты.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
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«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)
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