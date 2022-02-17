«Рубин» интересуется Ракицким. Летом у него истекает контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может перейти в «Рубин».

По информации «СЭ», казанский клуб интересуется 32-летним украинцем, у которого летом истекает контракт с «Зенитом». В случае ухода из петербургского клуба он хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт на два года с понижением нынешней зарплаты.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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