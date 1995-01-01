«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий имеет шансы остаться в команде и после лета. Для этого ему надо пойти на понижение зарплаты.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», – сказал источник.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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