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  • «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

4 февраля 2022, 21:45
15

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий имеет шансы остаться в команде и после лета. Для этого ему надо пойти на понижение зарплаты.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», – сказал источник.

  • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (15)
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ArReal
1644002637
Ну а что в этом удивительно - игрок возрастной...но на 2 года можно было и оставить ту же пенсию...
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житель СПб
1644006510
Не надо жадничать в этой жизни! думаю, хоть и с понижением, но вполне прилично. Стоит ли отказываться?! Ярослав, подумай и соглашайся!
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Вомбат
1644009041
Говорят, что Ракицкому предложили 1.5 млн евро в год. Вроде бы адекватно. Да, у Малкома, Барриоса и Сантоса больше, ну так они и моложе и классом выше. У Клаудиньо больше совсем не намного. Думаю, что ему стоит согласиться. В Спартаке, конечно, дадут больше, но там ему вряд ли будет так комфортно.
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Demgel
1644009107
Все зависит думаю от матча в ЛЕ.Яр был сильно расстроен после Мальме,даже на Семака чуток наехал.Но золото РПЛ манит)
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mamba9090909
1644044586
Ракицкий согласится. Доиграть карьеру в команде лидере, выиграть ещё пару чемпионатов, получив за это бонусы, поиграть в еврокубках, опять же бонусы, это самое лучшее завершение карьеры.
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Азбука
1644048536
Жаль будет расставаться. Надеюсь, Ракицкий согласится остаться, а доход компенсирует премиальными.
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paracetamol
1644051610
А чё ему делать, в его возрасте никто больше Зенита не даст!
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вальтер79
1644067215
думаю согласиться. в его возрасте грешно отказываться от такого предложения
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