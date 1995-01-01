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    «Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий имеет шансы остаться в команде и после лета. Для этого ему надо пойти на понижение зарплаты.

    «Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», – сказал источник.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13591

      Cleaner 2 минуты назад

      Придется соглашаться. Больше никто не даст, а тут все налажено и привычно...

      0
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      Рейтинг: +383

      Дубина 28 минут назад

      Не ну если с 7 лям скинут пол ляма то останется!!!
      А за копейки он в другом НОРМАЛЬНОМ посильнее клубе еще попылит))

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