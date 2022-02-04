«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий имеет шансы остаться в команде и после лета. Для этого ему надо пойти на понижение зарплаты.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», – сказал источник.