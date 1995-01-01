«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»)

Придется соглашаться. Больше никто не даст, а тут все налажено и привычно...
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий имеет шансы остаться в команде и после лета. Для этого ему надо пойти на понижение зарплаты.
«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», – сказал источник.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
Агент Ракицкого: «Не получается договориться с «Зенитом». У Ярослава есть другие предложения»
Широков – о Ракицком в «Спартаке»: «Почему нет?»