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  • Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться легионерами в заявке при лимите «13+12». На поле они не будут иностранцами (Нобель Арустамян)

Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться легионерами в заявке при лимите «13+12». На поле они не будут иностранцами (Нобель Арустамян)

17 февраля 2022, 14:15
9

Журналист Нобель Арустамян рассказал о возможных изменениях в статусе игроков из ЕврАзЭс (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) в случае введения лимита на легионеров по схеме «13+12».

«Лимит на легионеров в РПЛ и правда близок к изменениям. Коллеги уже написали о вероятном новом формате 13 иностранцев + 12 россиян.

Этот процесс действительно идет. Руководство РФС занимается проектом нового лимита – впрочем, он еще должен быть утвержден на исполкоме.

Давно известно, что Александр Дюков давно хочет ослабить лимит, чтобы сделать конкуренцию на поле чисто спортивной. Также за отмену лимита много раз выступал Валерий Карпин, инициативу поддерживали и клубы – в их интересах выровнять зарплаты и сбалансировать бюджет.

Сейчас Дюков и РФС максимально близки к изменению лимита.

Но в новом формате есть несколько нюансов – например, ситуация с игроками из стран ЕврАзЭс (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Напомню, сейчас они в РПЛ не считаются легионерами.

Насколько знаю, согласно новому проекту игроки из этих стран будут попадать только в число иностранцев в заявке. То есть они могут находиться в заявке среди тех самых 13 легионеров – но когда выйдут на поле, не будут проходить как иностранцы», – написал журналист Нобель Арустамян в телеграме.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Россия Арустамян Нобель
Комментарии (9)
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Олег1204
1645096741
Ладно Белоруссия, союзное государство все такое, за их сборную я так же болею как и нашу , но остальные при чем?! Нафиг нужны армянские или аз-ские легионеры, мы вроде как своих развиваем, не?
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Sylpheed
1645098834
По мимо указанных 4-х стран, в EAC еще входят Таджикистан и Узбекистан. Вообще пока, все здраво выглядит. Посмотрим, что будет на выходе.
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TANNER
1645099829
Есть русские, есть НЕ русские. Все. Все у кого нет российского паспорта - легионеры. Какие то исключения, там легионер, а там не легионер. А вот если пукнет на поле то точно легионер, а если не пукнет то не легионер, как по мне точно справедливо... Какую же ересь разводят, даже читать противно
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R_a_i_n
1645099949
а схема становится все более запутанная)))
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portero
1645102654
херня полная, технари будут корячится за ошибки????
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SanInstructor
1645105137
шляпа...
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the teacher
1645107197
Нобеля интересно кем будут считать, евреем или хачём? )))
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Hektor 84
1645109690
Из крайности в крайность
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waizz
1645112463
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