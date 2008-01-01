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    Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться легионерами в заявке при лимите «13+12». На поле они не будут иностранцами (Нобель Арустамян)

    Журналист Нобель Арустамян рассказал о возможных изменениях в статусе игроков из ЕврАзЭс (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) в случае введения лимита на легионеров по схеме «13+12».

    «Лимит на легионеров в РПЛ и правда близок к изменениям. Коллеги уже написали о вероятном новом формате 13 иностранцев + 12 россиян.

    Этот процесс действительно идет. Руководство РФС занимается проектом нового лимита – впрочем, он еще должен быть утвержден на исполкоме.

    Давно известно, что Александр Дюков давно хочет ослабить лимит, чтобы сделать конкуренцию на поле чисто спортивной. Также за отмену лимита много раз выступал Валерий Карпин, инициативу поддерживали и клубы – в их интересах выровнять зарплаты и сбалансировать бюджет.

    Сейчас Дюков и РФС максимально близки к изменению лимита.

    Но в новом формате есть несколько нюансов – например, ситуация с игроками из стран ЕврАзЭс (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Напомню, сейчас они в РПЛ не считаются легионерами.

    Насколько знаю, согласно новому проекту игроки из этих стран будут попадать только в число иностранцев в заявке. То есть они могут находиться в заявке среди тех самых 13 легионеров – но когда выйдут на поле, не будут проходить как иностранцы», – написал журналист Нобель Арустамян в телеграме.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1735

      Олег1204 7 минут назад

      Ладно Белоруссия, союзное государство все такое, за их сборную я так же болею как и нашу , но остальные при чем?! Нафиг нужны армянские или аз-ские легионеры, мы вроде как своих развиваем, не?

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