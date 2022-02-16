РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 легионеров в заявке и 8 на поле («СЭ»)

Минспорт и РФС согласовали изменение лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ.

По информации «СЭ», клубы смогут включить в заявку на сезон не более 13 легионеров. Одновременно на поле смогут выходить максимум восемь легионеров.

Каждый клуб должен иметь в заявке минимум 12 россиян и четырех доморощенных игроков.

Лимит вступит в силу со следующего сезона после одобрения исполкомом РФС.