РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 легионеров в заявке и 8 на поле («СЭ»)

Минспорт и РФС согласовали изменение лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ.

По информации «СЭ», клубы смогут включить в заявку на сезон не более 13 легионеров. Одновременно на поле смогут выходить максимум восемь легионеров.

Каждый клуб должен иметь в заявке минимум 12 россиян и четырех доморощенных игроков.

Лимит вступит в силу со следующего сезона после одобрения исполкомом РФС.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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