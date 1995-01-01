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    РФС и Минспорт согласовали новый лимит: 13 легионеров в заявке и 8 на поле («СЭ»)

    Минспорт и РФС согласовали изменение лимита на легионеров со следующего сезона РПЛ.

    По информации «СЭ», клубы смогут включить в заявку на сезон не более 13 легионеров. Одновременно на поле смогут выходить максимум восемь легионеров.

    Каждый клуб должен иметь в заявке минимум 12 россиян и четырех доморощенных игроков.

    Лимит вступит в силу со следующего сезона после одобрения исполкомом РФС.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3176

      Spirit_78 9 минут назад

      Агентская мафия так просто не сдастся.

      0
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      Рейтинг: +30

      Алекс Т 20 минут назад

      Чё то не понятно пишут что в заявке 13 восемь на поле , в низу уже хоть все на поле

      0
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      Рейтинг: +3658

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Ну всё, Ванька Игнатьев напьётся от радости!!!

      0
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      Рейтинг: +738

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Ну хоть что-то...

      0
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      Рейтинг: +448

      Forvard47 1 час назад

      Агенты офицально идите нах** со своми паспортистами *****ыми

      1
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      Рейтинг: +1625

      mahan 1 час назад

      Как далеко ещё должен упасть футбол в России, чтобы убрали лимит?

      1
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      Рейтинг: +2320

      acor94 1 час назад

      Нам нужен более ипанутый лимит : 8 в заявке, 13 на поле. Это будет топ!

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