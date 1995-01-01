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    Куртуа: «Было очевидно, что Месси пробьет в левый угол. Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал эпизод с отбитым пенальти в исполнении Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Он бьет много пенальти, поэтому угадать сложно.

    Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый угол, поэтому мне казалось очевидным, что он пробьет в левый. Либо по центру, как он забил «Лейпцигу».

    Я просто сказал себе: «Хорошо, прыгну влево», и сделал хороший сейв», – сказал Куртуа.

    • Куртуа отразил 3-й пенальти подряд.
    • «Реал» проиграл «ПСЖ» – 0:1.

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    Источник: Mirror

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