Куртуа: «Было очевидно, что Месси пробьет в левый угол. Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал эпизод с отбитым пенальти в исполнении Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Он бьет много пенальти, поэтому угадать сложно.

Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый угол, поэтому мне казалось очевидным, что он пробьет в левый. Либо по центру, как он забил «Лейпцигу».

Я просто сказал себе: «Хорошо, прыгну влево», и сделал хороший сейв», – сказал Куртуа.

Куртуа отразил 3-й пенальти подряд.

«Реал» проиграл «ПСЖ» – 0:1.

Смотрите матчи Лиги чемпионов и получите фрибет 2000