Куртуа отбил третий пенальти подряд. Сегодня ему не забил Месси

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти от Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1).

29-летний бельгиец отбил третий пенальти подряд. Ранее он отразил удары Гонсалу Гедеша в матче с «Валенсией» в Примере и Рауля Гарсии в игре с «Атлетиком» за Суперкубок Испании.

Куртуа отразил 5 из 24 пенальти в «Реале», один раз соперник промахнулся.

Курута играет за «Реал» с 2018 года.

В этом сезоне он пропустил 26 мячей в 34 матчах.

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