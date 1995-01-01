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    Куртуа отбил третий пенальти подряд. Сегодня ему не забил Месси

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти от Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1).

    29-летний бельгиец отбил третий пенальти подряд. Ранее он отразил удары Гонсалу Гедеша в матче с «Валенсией» в Примере и Рауля Гарсии в игре с «Атлетиком» за Суперкубок Испании.

    Куртуа отразил 5 из 24 пенальти в «Реале», один раз соперник промахнулся.

    • Курута играет за «Реал» с 2018 года.
    • В этом сезоне он пропустил 26 мячей в 34 матчах.

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    Источник: твиттер Педро Мартина

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    Сегодня, 01:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13952

      житель СПб 28 минут назад

      Куртуа был сегодня на высоте! Но один вратарь не может сделать все - если его команда не забивает свои голы.

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