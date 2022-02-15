«Дело по одной статье, а отказ дается по другой». Юрист сообщил, что СК отказал отцу Корнюшина в возбуждении уголовного дела

Следственный комитет отказал отцу защитника Даниила Корнюшина в возбуждении уголовного дела из-за ситуации с новым контрактом футболиста с «Краснодаром».
Ранее стало известно, что «Краснодар» подписал новое соглашение с Корнюшиным до 2024 года с понижением зарплаты в пять раз без ведома игрока.
«У отца не было сомнений, что изначальное заявление в Краснодаре будет замылено. Скорее всего, уже сегодня была подана жалоба в прокуратуру.
Но когда дело просят рассмотреть по одной статье, а отказ дается по другой, можно только процитировать Альбац: «Вон из профессии!» – заявил юрист игрока Андрей Березняк.
- Корнюшин – воспитанник «Краснодара».
- Он провел 5 матчей за основу клуба в этом сезоне.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова