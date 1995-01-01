Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    «Дело по одной статье, а отказ дается по другой». Юрист сообщил, что СК отказал отцу Корнюшина в возбуждении уголовного дела

    Следственный комитет отказал отцу защитника Даниила Корнюшина в возбуждении уголовного дела из-за ситуации с новым контрактом футболиста с «Краснодаром».

    Ранее стало известно, что «Краснодар» подписал новое соглашение с Корнюшиным до 2024 года с понижением зарплаты в пять раз без ведома игрока.

    «У отца не было сомнений, что изначальное заявление в Краснодаре будет замылено. Скорее всего, уже сегодня была подана жалоба в прокуратуру.

    Но когда дело просят рассмотреть по одной статье, а отказ дается по другой, можно только процитировать Альбац: «Вон из профессии!» – заявил юрист игрока Андрей Березняк.

    • Корнюшин – воспитанник «Краснодара».
    • Он провел 5 матчей за основу клуба в этом сезоне.

    Юрист: «По словам «Краснодара», Корнюшин сам попросил уменьшить ему зарплату в пять раз»

    «Краснодар» заставил защитника Корнюшина подписать пустой контракт задним числом. Новый договор зарегистрировали в РФС без ведома игрока (Иван Карпов)

    Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94048
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68757
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru