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  • Алберто: «Хочу оставить след в истории «Зенита», как и Азмун»

Алберто: «Хочу оставить след в истории «Зенита», как и Азмун»

15 февраля 2022, 16:43
4

Новичок «Зенита» Юри Алберто высказался о сравнениях с Сердаром Азмуном, который покинул клуб в январе.

– Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за теплый и радушный прием. Сборы прошли замечательно. У нас был отличный тренировочный план. Мы отлично подготовились и провели ряд контрольных встреч.

– Вы взяли номер 9. Накладывает ли он на вас определенную ответственность?

– Да, это большая ответственность. Я с детского футбола хотел носить «девятку» на спине, потому что мои кумиры носили этот номер. Постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.

– Вы обречены на сравнения с Азмуном. Что вы об этом скажете?

– Азмун – отличный футболист, прекрасный нападающий, который забил много голов за «Зенит» и оставил след в истории клуба. Я приехал в Петербург, чтобы оставить свой след.

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
  • Азмун перешел в «Байер», проведя в «Зените» 3 сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар Алберто Юри
Комментарии (4)
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the teacher
1644936162
да ты блат играть начни, уже задолбал языком молоть!
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R_a_i_n
1644940089
ну эт к Зюбе. Он оставит след...
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portero
1644942157
Нет уж, лучше как Халк оставь!!!
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Hektor 84
1644943731
Шлюба оставил свой след на асмунке, оставит и на тебе)
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