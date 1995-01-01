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    Алберто: «Хочу оставить след в истории «Зенита», как и Азмун»

    Новичок «Зенита» Юри Алберто высказался о сравнениях с Сердаром Азмуном, который покинул клуб в январе.

    – Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за теплый и радушный прием. Сборы прошли замечательно. У нас был отличный тренировочный план. Мы отлично подготовились и провели ряд контрольных встреч.

    – Вы взяли номер 9. Накладывает ли он на вас определенную ответственность?

    – Да, это большая ответственность. Я с детского футбола хотел носить «девятку» на спине, потому что мои кумиры носили этот номер. Постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.

    – Вы обречены на сравнения с Азмуном. Что вы об этом скажете?

    – Азмун – отличный футболист, прекрасный нападающий, который забил много голов за «Зенит» и оставил след в истории клуба. Я приехал в Петербург, чтобы оставить свой след.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Азмун перешел в «Байер», проведя в «Зените» 3 сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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