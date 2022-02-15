Канселу: «Ман Сити» способен выиграть Лигу чемпионов, но не обязан»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу высказался о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов – это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность.

У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир», – сказал Канселу.