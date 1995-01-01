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    Канселу: «Ман Сити» способен выиграть Лигу чемпионов, но не обязан»

    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу высказался о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

    «Победа в Лиге чемпионов – это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность.

    У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир», – сказал Канселу.

    • «Ман Сити» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.
    • В прошлом сезоне команда вышла в финал турнира.

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    Источник: сайт УЕФА

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