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    Бернарду Силва: «В 1-м тайме матча со «Спортингом» «Манчестер Сити» не наиграл на 4 гола»

    Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Cилва дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0). Уже к перерыву его команда вела 4:0.

    «Мы очень хорошо сыграли. И все же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счетом 5:0 – отличный результат.

    Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа – за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе», – сказал Силва.

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    Источник: УЕФА

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