Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    «Манчестер Сити» достиг отметки в 200 голов в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0) забил 200-й свой гол в Лиге чемпионов (без учета квалификации). Его автором на 58-й минуте стал Рахим Стерлинг.

    Манчестерцы ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.

    Фердинанд: «Манчестер Сити» в игре со «Спортингом» показал сокрушительный футбол»

    Бернарду Силва: «В 1-м тайме матча со «Спортингом» «Манчестер Сити» не наиграл на 4 гола»

    Гвардиола – о 5:0 против «Спортинга»: «Манчестер Сити» может играть еще лучше»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru