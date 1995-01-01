«Манчестер Сити» достиг отметки в 200 голов в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0) забил 200-й свой гол в Лиге чемпионов (без учета квалификации). Его автором на 58-й минуте стал Рахим Стерлинг.

Манчестерцы ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.

Ответный матч состоится в Англии 9 марта.

«Манчестер Сити» – лидер АПЛ.

«Спортинг» идет 2-м в чемпионате Португалии.

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