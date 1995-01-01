Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Фердинанд: «Манчестер Сити» в игре со «Спортингом» показал сокрушительный футбол»

    Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити» (0:5). К перерыву англичане вели 4:0.

    «Сокрушительный футбол. В первые 45 минут «Сити» забивал голы, демонстрировал невероятную реализацию и полностью доминировал на поле. Эта команда показала свою лучшую игру», – сказал Фердинанд.

    «Манчестер Сити» достиг отметки в 200 голов в Лиге чемпионов

    Бернарду Силва: «В 1-м тайме матча со «Спортингом» «Манчестер Сити» не наиграл на 4 гола»

    Гвардиола – о 5:0 против «Спортинга»: «Манчестер Сити» может играть еще лучше»

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru