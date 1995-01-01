Фердинанд: «Манчестер Сити» в игре со «Спортингом» показал сокрушительный футбол»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити» (0:5). К перерыву англичане вели 4:0.

«Сокрушительный футбол. В первые 45 минут «Сити» забивал голы, демонстрировал невероятную реализацию и полностью доминировал на поле. Эта команда показала свою лучшую игру», – сказал Фердинанд.

Дубль оформил португалец Бернарду Силва.

Ответный матч состоится в Англии 9 марта.

«Манчестер Сити» – лидер АПЛ.

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