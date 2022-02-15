Анчелотти: «Бэйл хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Реала» Гарете Бэйле.
«Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам. Он хорошо тренируется, это настоящий профессионал.
Гарет хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба, в том числе помог выиграть Лигу чемпионов. Думаю, что хороший конец в «Реале» пойдет на пользу его карьере», – сказал Анчелотти.
- 12 февраля Бэйл вышел в старте «Реала» впервые с августа.
- Бэйл в «Реале» с 2013 года, когда перешел из «Тоттенхэма».
- Он подписал предварительное соглашение с английским клубом.
Источник: Marca