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  • Анчелотти: «Бэйл хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба»

Анчелотти: «Бэйл хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба»

15 февраля 2022, 08:04

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Реала» Гарете Бэйле.

«Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам. Он хорошо тренируется, это настоящий профессионал.

Гарет хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба, в том числе помог выиграть Лигу чемпионов. Думаю, что хороший конец в «Реале» пойдет на пользу его карьере», – сказал Анчелотти.

  • 12 февраля Бэйл вышел в старте «Реала» впервые с августа.
  • Бэйл в «Реале» с 2013 года, когда перешел из «Тоттенхэма».
  • Он подписал предварительное соглашение с английским клубом.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Анчелотти Карло
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