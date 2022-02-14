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    Анчелотти: «Бэйл хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Реала» Гарете Бэйле.

    «Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам. Он хорошо тренируется, это настоящий профессионал.

    Гарет хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он много сделал для клуба, в том числе помог выиграть Лигу чемпионов. Думаю, что хороший конец в «Реале» пойдет на пользу его карьере», – сказал Анчелотти.

    • 12 февраля Бэйл вышел в старте «Реала» впервые с августа.
    • Бэйл в «Реале» с 2013 года, когда перешел из «Тоттенхэма».
    • Он подписал предварительное соглашение с английским клубом.

    Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express)

    Бэйл – в основе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он не играл за клуб с августа

    Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

    Источник: Marca

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