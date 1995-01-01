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    Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express)

    Нападающий «Реала» Гарет Бэйл летом вернется в «Тоттенхэм». Он уже подписал предварительное соглашение с лондонцами.

    Валлиец летом станет свободным агентом.

    • Бэйл в «Реале» с 2013 года, когда перешел из «Тоттенхэма».
    • Сезон-2020/21 Бэйл был арендован «Тоттенхэмом».
    • В сезоне Примеры у игрока 3 матча, гол.

    Бэйл – в основе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он не играл за клуб с августа

    Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

    Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой

    Источник: Express

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +366

      Demgel 17 минут назад

      Начинал за здравие в Реале,заканчивает за упокой.Но кто знает...может на последок все же хлопнет дверью.Все в руках Гарета.

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