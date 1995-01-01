Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express)

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл летом вернется в «Тоттенхэм». Он уже подписал предварительное соглашение с лондонцами.

Валлиец летом станет свободным агентом.

Бэйл в «Реале» с 2013 года, когда перешел из «Тоттенхэма».

Сезон-2020/21 Бэйл был арендован «Тоттенхэмом».

В сезоне Примеры у игрока 3 матча, гол.

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Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

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