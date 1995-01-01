Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express)

Начинал за здравие в Реале,заканчивает за упокой.Но кто знает...может на последок все же хлопнет дверью.Все в руках Гарета.
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл летом вернется в «Тоттенхэм». Он уже подписал предварительное соглашение с лондонцами.
Валлиец летом станет свободным агентом.
- Бэйл в «Реале» с 2013 года, когда перешел из «Тоттенхэма».
- Сезон-2020/21 Бэйл был арендован «Тоттенхэмом».
- В сезоне Примеры у игрока 3 матча, гол.
Бэйл – в основе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он не играл за клуб с августа
Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»
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