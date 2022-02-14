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    Турбин и Казарцев возвращаются к работе в РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Витор Перейра сообщил, что отстранение от работы арбитров Евгения Турбина и Василия Казарцева завершено.

    – Турбин и Казарцев были отстранены, но сейчас работают на сборе. Можно ли сказать, что они возвращаются к полноценной работе?

    – Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона.

    • Дисквалификация Турбина произошла после матча «Сочи» – «Ростов» (4:2) в октябре 2020 года.
    • Казарцева отстранили по итогам игры ЦСКА – «Краснодар» (0:0), которая состоялась 2 октября 2021-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +443

      Filllllll 11 минут назад

      УЖОС!!!

      0
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      Рейтинг: +728

      Дубина 34 минуты назад

      позор зениту

      0
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      Рейтинг: +14374

      Hektor 84 42 минуты назад

      Понабрались сил, опустели карманы, пора бы и пополнить счета газовым баблом!

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      Рейтинг: +728

      Дубина > Hektor 84 35 минут назад

      Ща на шланге газпромовском пару раст с виснет,даст пару пеналей левых) и снова на мальдивы яйца греть на годик! И он в шоколаде и баклажанов снова вытянут за уши)))))

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      Рейтинг: +728

      Дубина 51 минуту назад

      Гаспром тянет своих))) Стыдобище!!!

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      Рейтинг: +48836

      MaxRnD 1 час назад

      Какая радость нас постигла ((

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