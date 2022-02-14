Турбин и Казарцев возвращаются к работе в РПЛ

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра сообщил, что отстранение от работы арбитров Евгения Турбина и Василия Казарцева завершено.

– Турбин и Казарцев были отстранены, но сейчас работают на сборе. Можно ли сказать, что они возвращаются к полноценной работе?

– Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона.

Дисквалификация Турбина произошла после матча «Сочи» – «Ростов» (4:2) в октябре 2020 года.

Казарцева отстранили по итогам игры ЦСКА – «Краснодар» (0:0), которая состоялась 2 октября 2021-го.

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