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    Тихонов – о тренерах «Спартака»: «Спокойные Кононов и Витория не дали результат. Эмоциональный Тедеско взял серебро»

    Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о бывших тренерах «Спартака».

    «Ситуация складывается так, что у спокойных тренеров – Кононова, Витории – не получилось дать результат в чемпионате и надолго задержаться.

    Эмоциональный Тедеско проработал дольше, занял второе место. Возможно, действительно и нужен такой специалист, который заводит игроков и трибуны», – сказал Тихонов.

    • В декабре вместо Витории «Спартак» возглавил Паоло Ваноли.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Тихонов – о Ваноли: «Орет как сумасшедший»

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    Источник: «РБ Спорт»

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