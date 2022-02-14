Тихонов – о тренерах «Спартака»: «Спокойные Кононов и Витория не дали результат. Эмоциональный Тедеско взял серебро»

Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о бывших тренерах «Спартака».

«Ситуация складывается так, что у спокойных тренеров – Кононова, Витории – не получилось дать результат в чемпионате и надолго задержаться.

Эмоциональный Тедеско проработал дольше, занял второе место. Возможно, действительно и нужен такой специалист, который заводит игроков и трибуны», – сказал Тихонов.