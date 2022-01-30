Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Алберто: «В «тоннеле» мне досталось сильнее всего от Дзюбы»

    Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал об адаптации в петербургском клубе.

    – Понятно, что ты общаешься чаще всего с бразильцами. Помимо них с кем еще?

    – Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кириллом Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

    – Клаудиньо после трансфера говорил, что Дзюба назвал его мини-Дзюбой. А тебе он уже дал какое-нибудь прозвище?

    – Дзюба – очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

    – Как ты отреагировал на тот пинок?

    – Ничего страшного! Мне сказали, что «тоннель» ожидает еще два раза – когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

    Алберто: «Хотел бы забить десять голов за «Зенит» до конца сезона»

    Алберто: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

    Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10952

      playsh 53 минуты назад

      Мяса много у Дзюбла,мозгов мало,поэтому не чувствует силу своего удара.Беда.Теперь у него новый фаворит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Мася_1989 1 час назад

      Обозначил замену Азмуну)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      Дубина 1 час назад

      Дзюба хорошо шлепает по жопе,что и Иранец убежал по дальше))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58466

      portero 1 час назад

      Он хотел конкуренту травму нанести, дзюба то ещё суч.онок...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12125

      Fusballer 1 час назад

      Ну вот, Дзюба и пометил фаворита.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5083

      Виталий Орехов > Fusballer 1 час назад

      Он его зафаршмачил...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      Дубина > Fusballer 1 час назад

      На очереди))))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru