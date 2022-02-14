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  • Алберто: «В «тоннеле» мне досталось сильнее всего от Дзюбы»

Алберто: «В «тоннеле» мне досталось сильнее всего от Дзюбы»

14 февраля 2022, 10:55
7

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал об адаптации в петербургском клубе.

– Понятно, что ты общаешься чаще всего с бразильцами. Помимо них с кем еще?

– Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кириллом Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

– Клаудиньо после трансфера говорил, что Дзюба назвал его мини-Дзюбой. А тебе он уже дал какое-нибудь прозвище?

– Дзюба – очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

– Как ты отреагировал на тот пинок?

– Ничего страшного! Мне сказали, что «тоннель» ожидает еще два раза – когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Алберто Юри
Комментарии (7)
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Fusballer
1644826130
Ну вот, Дзюба и пометил фаворита.
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portero
1644826192
Он хотел конкуренту травму нанести, дзюба то ещё суч.онок...
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Мася_1989
1644828444
Обозначил замену Азмуну)
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Plyash
1644830048
Мяса много у Дзюбла,мозгов мало,поэтому не чувствует силу своего удара.Беда.Теперь у него новый фаворит.
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алдан2014
1644843531
Главное к дзюбе задом не поворачивайся. Азмун не даст соврать
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Форвард 79
1644854180
но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха! Зря это он рассказал, ой зря)))
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Hektor 84
1644918035
В тоннеле от шлюбы всем достается! Асмунка не даст соврать. Ему и в раздевалке доставалось)))
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