Алберто: «В «тоннеле» мне досталось сильнее всего от Дзюбы»

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал об адаптации в петербургском клубе.

– Понятно, что ты общаешься чаще всего с бразильцами. Помимо них с кем еще?

– Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кириллом Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

– Клаудиньо после трансфера говорил, что Дзюба назвал его мини-Дзюбой. А тебе он уже дал какое-нибудь прозвище?

– Дзюба – очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

– Как ты отреагировал на тот пинок?

– Ничего страшного! Мне сказали, что «тоннель» ожидает еще два раза – когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.