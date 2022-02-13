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  • Алберто: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

Алберто: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

13 февраля 2022, 19:57
6

Нападающий «Зенита» Юри Алберто назвал ключевого соперника команды. Таковым он считает «Спартак».

– Знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

– Знаю! Я смотрел матч со «Спартаком», который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник.

Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте «Зенита», и ответ меня поразил. Основной противник «Интернасьонала» – «Гремио», у которого синие цвета. А у «Интера» – красно-белые!

Я думал, что так не бывает, но действительно – теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой.

  • Алберто куплен в январе у «Интернасьонала».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Алберто Юри
Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1644774890
Спартак» – самый принципиальный соперник Зенита , Спартак - самый принципиальный соперник ЦСКА , Спартак - самый принципиальный соперник Динамо ... и так можно всю РПЛ перечислить !!! ТАК БЫЛО , ТАК ЕСТЬ и ТАК БУДЕТ !!!
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Форвард 79
1644775717
Лучше бы голы забивать начал, а не хе@ей страдал. Красное не носить белое не надевать))
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alp
1644776655
сейчас, у Зенита нет принципиальных соперников..слишком они пока слабые. даже на уровне такого Зенита...
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paracetamol
1644814629
Хорошо, что до Юрки дошло, надо его просвещать и дальше!
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Hektor 84
1644898504
Так говорит как будто знает об этом с рождения
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