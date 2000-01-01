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    Алберто: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Юри Алберто назвал ключевого соперника команды. Таковым он считает «Спартак».

    – Знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

    – Знаю! Я смотрел матч со «Спартаком», который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник.

    Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте «Зенита», и ответ меня поразил. Основной противник «Интернасьонала» – «Гремио», у которого синие цвета. А у «Интера» – красно-белые!

    Я думал, что так не бывает, но действительно – теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой.

    • Алберто куплен в январе у «Интернасьонала».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

    Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

    Семин – об Алберто в «Зените»: «Бразильцы в наших командах – всегда риск»

    Семак: «Юри Алберто нужно прибавить в реализации»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +728

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 20 минут назад

      Спартак середняк и конкуренцию Зениту не составляет.

      1
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      Рейтинг: +2964

      ПалкоВводецъ 34 минуты назад

      Не льсти свиньям, а то возомнят о себе черти что. Спартак давно Зениту не соперник. Он превратился в фарм клуб Зенита, ежегодно приносящий 6 очков и забитых с десяток голов. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +675

      Дубина 37 минут назад

      Абеларло а ты откуда знаешь?

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