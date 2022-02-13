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  • Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

13 февраля 2022, 17:24
23

Нападающий «Зенита» Юри Алберто верит в победу в Лиге Европы. Также он рассчитывает взять в этом сезоне чемпионство.

– Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?

– Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды – четвертый подряд.

Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.

  • Алберто куплен в январе у «Интернасьонала».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Алберто Юри
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Форвард 79
1644763365
Ну чемпионство в принципе будет, а вот насчет ЛЕ, то причин ее не взять множество и с одной из них Зениту играть 17 февраля А в целом настрой правильный. Подругому и нельзя!
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Persona_non_Grata
1644763521
" Дай Боже нашему теляти волка забодати " )))
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Garrincha58
1644765133
"не вижу причин", a причина одна нет надлежащего мастерства.....
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Давид59
1644765264
Давай, покажи на поле всё, что можешь!!!
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mamba9090909
1644768042
Побороться за победу может любой, а вот победить - это вопрос.
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SMITHI
1644768167
Есть причины по которым зыныт три созона подряд серет в лиге чемпионов.
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BarStep
1644771656
Умничка! Вдолби теперь это своим землякам.. И главное, не слушайте Серёгу!!
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portero
1644775675
Так уже и посмотрим, на недельки на говорунов как оно на поле будет...
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alp
1644776537
а я щетаю, что Зениту с такой игрой и физикой, в европе ловить нечего..
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life85
1644783216
Единственная причина - трусливый тренеришка!
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