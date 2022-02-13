Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто верит в победу в Лиге Европы. Также он рассчитывает взять в этом сезоне чемпионство.

– Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?

– Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды – четвертый подряд.

Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.

Алберто куплен в январе у «Интернасьонала».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

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