Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

Вот и посмотрим что будет с Бетисом. даже ыеликий тренер Буланов сказал. что шансы равны. ну если брать по чемпионствам то да. и Бетис и бомжарня побеждали по разу в чемпионатах. а так посмотрим
Нападающий «Зенита» Юри Алберто верит в победу в Лиге Европы. Также он рассчитывает взять в этом сезоне чемпионство.
– Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?
– Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды – четвертый подряд.
Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.
- Алберто куплен в январе у «Интернасьонала».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».
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