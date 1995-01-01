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    Алберто: «Нет причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в Лиге Европы»

    Нападающий «Зенита» Юри Алберто верит в победу в Лиге Европы. Также он рассчитывает взять в этом сезоне чемпионство.

    – Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?

    – Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды – четвертый подряд.

    Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.

    • Алберто куплен в январе у «Интернасьонала».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: +420

      Suvorov51 38 минут назад

      Вот и посмотрим что будет с Бетисом. даже ыеликий тренер Буланов сказал. что шансы равны. ну если брать по чемпионствам то да. и Бетис и бомжарня побеждали по разу в чемпионатах. а так посмотрим

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      Рейтинг: +5434

      Давид59 40 минут назад

      Давай, покажи на поле всё, что можешь!!!

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      Рейтинг: +15978

      Garrincha58 42 минуты назад

      "не вижу причин", a причина одна нет надлежащего мастерства.....

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      Рейтинг: +1126

      Сергей Каспийский 45 минут назад

      Если Алберто (купленный за 20-25 млн.) забьет Бетису и команда выиграет первый матч, то он поднимет свою стоимость и опустит стоимость игроков соперника!
      К примеру, «Барселона» интересовалась полузащитником Фекиром, «Бетис» выставил ценник 80 миллионов.

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      Рейтинг: +15530

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Дай Боже нашему теляти волка забодати " )))

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      Рейтинг: +1255

      Форвард 79 1 час назад

      Ну чемпионство в принципе будет, а вот насчет ЛЕ, то причин ее не взять множество и с одной из них Зениту играть 17 февраля
      А в целом настрой правильный.
      Подругому и нельзя!

      0
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      Рейтинг: +665

      Дубина 1 час назад

      Уже баклажаны и Абелардо завербовали?
      Тут бы от Бетиса с десяток не получить в двух играх,а он про победу.

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      Рейтинг: +3720

      tarasofka > Дубина 56 минут назад

      обосцок, ты где вчера пропадал, когда днищенский пуник драл спартаг? это даже не мальме, клуб из лиги чемпионов - а третий состав армян. гы-гы!

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      Рейтинг: +665

      Дубина > tarasofka 55 минут назад

      обосцки в бомжарне играют))

      2
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      Рейтинг: +534

      k611 > tarasofka 5 минут назад

      Спартак дважды обыграл Наполи и вышел из группы с 1 места. Результаты товарищеских матчей ни о чем не говорят, на то он и товарняк. Глупо по ним судить о возможностях команды.

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