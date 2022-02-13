Нагельсман – о поражении от «Бохума»: «Бавария» играла медленно и вяло»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман объяснил поражение от «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги (2:4). Все голы баварцы пропустили в первом тайме.

«Бохум» хорошо прессинговал, но мы играли медленно и вяло. После перерыва стало немного лучше.

За день до матча игроки плохо тренировались. В игре с «Бохумом» они были напряжены. Соперник действовал остро, а мы были его противоположностью во всех компонентах игры», — приводит слова Нагельсмана «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Germany.