Нагельсман – о поражении от «Бохума»: «Бавария» играла медленно и вяло»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман объяснил поражение от «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги (2:4). Все голы баварцы пропустили в первом тайме.

«Бохум» хорошо прессинговал, но мы играли медленно и вяло. После перерыва стало немного лучше.

За день до матча игроки плохо тренировались. В игре с «Бохумом» они были напряжены. Соперник действовал остро, а мы были его противоположностью во всех компонентах игры», — приводит слова Нагельсмана «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Germany.

«Бавария» сохранила лидерство.

«Бохум» победил «Баварию» впервые с 2004 года.

16 февраля «Бавария» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Зальцбургом».

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