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    Нагельсман – о поражении от «Бохума»: «Бавария» играла медленно и вяло»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман объяснил поражение от «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги (2:4). Все голы баварцы пропустили в первом тайме.

    «Бохум» хорошо прессинговал, но мы играли медленно и вяло. После перерыва стало немного лучше.

    За день до матча игроки плохо тренировались. В игре с «Бохумом» они были напряжены. Соперник действовал остро, а мы были его противоположностью во всех компонентах игры», — приводит слова Нагельсмана «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Germany.

    • «Бавария» сохранила лидерство.
    • «Бохум» победил «Баварию» впервые с 2004 года.
    • 16 февраля «Бавария» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Зальцбургом».

    «Бавария» – о поражении от «Бохума»: «Просто не наш день»

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    Нагельсман: «Поведение в перерыве при 1:4 от «Бохума»? Кричать не нужно»

    Источник: «Чемпионат»

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