Лаксальт: «Захарян уже готов к Европе»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своем партнере Арсене Захаряне. Он видит его в Европе.

— В «Динамо» появился свой вундеркинд, который может уехать в Европу вслед за Миранчуком. На твой взгляд, Захарян готов к трансферу в европейский топ-клуб?

— Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Он сильно прибавил при Сандро Шварце, но должен продолжать работать, чтобы повышать планку, а не опускать ее или останавливаться в развитии. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура.

Было много случаев, когда футболисты, раскрывшиеся в своей лиге, терялись после переезда в другую страну. Хотя тоже были талантливыми! Поэтому Арсен должен четко знать, что он хочет и к чему идет. Возможно, стоит еще поиграть здесь, в России. А чуть позже уехать. Прямо сейчас сложно предугадать — надо продолжать работать, прогрессировать. Главное — не расслабляться. Талант — это хорошо, но для того чтобы чего-то добиться, этого недостаточно — нужна работоспособность.