Симеоне: «Нужно принять, что реальность «Атлетико» – борьба за зону Лиги чемпионов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подытожил матч 24-го тура Примеры против «Хетафе» (4:3). Победа достигнута в меньшинстве.

«У нас то взлеты, то падения. Возможно, это расплата за прошлый сезон, когда нам везло и мы стали чемпионами.

Нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Нужно принять, что это наша реальность – борьба за зону Лиги чемпионов», – сказал Симеоне.

С Симеоне «Атлетико» дважды брал Лигу Европы.

Дважды мадридцы под руководством Симеоне становились чемпионами Испании.

Сейчас «Атлетико» идет в Примере 4-м.

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