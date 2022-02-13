Симеоне: «Нужно принять, что реальность «Атлетико» – борьба за зону Лиги чемпионов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подытожил матч 24-го тура Примеры против «Хетафе» (4:3). Победа достигнута в меньшинстве.

«У нас то взлеты, то падения. Возможно, это расплата за прошлый сезон, когда нам везло и мы стали чемпионами.

Нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Нужно принять, что это наша реальность – борьба за зону Лиги чемпионов», – сказал Симеоне.