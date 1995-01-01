Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Гунько хочет пригласить в «Арарат-Армению» игроков «Спартака»

    Главный тренер «Арарат-Армении» Дмитрий Гунько рассказал о своей заинтересованности в подписании футболистов «Спартака».

    – На сборах в ОАЭ достаточно агентов, функционеров, владельцев клубов. С кем-то общались, чтобы взять кого-то из футболистов в аренду?

    – Приезжали в гости в «Спартак», было очень приятно пообщаться с теми ребятами, с кем работал в клубе. И у меня было жгучее желание пригласить их в команду.

    Но мы понимаем, что наши финансовые возможности просто не сопоставимы с уровнем игроков любой команды РПЛ.

    – То есть, возможности купить игрока за миллион евро нет?

    – Все наши футболисты приходят свободными агентами, покупок нет. В составе команды собраны игроки из Бельгии, Голландии, Буркина-Фасо, Колумбии, Португалии, футболисты сборной Армении.

    – «Спартак», к примеру, может отдать тех, кто не проходит в состав, в бесплатную аренду и взять большую часть зарплаты на себя. В таком случае переход возможен?

    – Даже не знаю, возможны ли такие условия (смеется). Но ребятам, думаю, было бы интересно поиграть в Армении.

    • Гунько с 2008 по 2020 год работал в системе «Спартака».
    • Он возглавил «Арарат-Армению» в июне.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru