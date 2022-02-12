Гунько хочет пригласить в «Арарат-Армению» игроков «Спартака»

Главный тренер «Арарат-Армении» Дмитрий Гунько рассказал о своей заинтересованности в подписании футболистов «Спартака».

– На сборах в ОАЭ достаточно агентов, функционеров, владельцев клубов. С кем-то общались, чтобы взять кого-то из футболистов в аренду?

– Приезжали в гости в «Спартак», было очень приятно пообщаться с теми ребятами, с кем работал в клубе. И у меня было жгучее желание пригласить их в команду.

Но мы понимаем, что наши финансовые возможности просто не сопоставимы с уровнем игроков любой команды РПЛ.

– То есть, возможности купить игрока за миллион евро нет?

– Все наши футболисты приходят свободными агентами, покупок нет. В составе команды собраны игроки из Бельгии, Голландии, Буркина-Фасо, Колумбии, Португалии, футболисты сборной Армении.

– «Спартак», к примеру, может отдать тех, кто не проходит в состав, в бесплатную аренду и взять большую часть зарплаты на себя. В таком случае переход возможен?

– Даже не знаю, возможны ли такие условия (смеется). Но ребятам, думаю, было бы интересно поиграть в Армении.