Умяров – о Ваноли: «Очень эмоциональный. Виден итальянский нрав»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.
— В «Спартаке» появился нутриционист. Как изменился рацион?
— Стало больше паст, быстрых углеводов. Мы часто разговариваем с ним, когда чувствуем усталость, забитость ног. Можем спросить, что съесть и выпить до или после тренировки. В этом плане подход стал профессиональнее.
— Какое первое впечатление произвел Паоло Ваноли?
— Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.
- В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Sport24