Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Умяров – о Ваноли: «Очень эмоциональный. Виден итальянский нрав»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

    — В «Спартаке» появился нутриционист. Как изменился рацион?

    — Стало больше паст, быстрых углеводов. Мы часто разговариваем с ним, когда чувствуем усталость, забитость ног. Можем спросить, что съесть и выпить до или после тренировки. В этом плане подход стал профессиональнее.

    — Какое первое впечатление произвел Паоло Ваноли?

    — Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.

    • В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

    Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

    Тихонов – о Ваноли: «Орет как сумасшедший»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93934
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru