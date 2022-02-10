Умяров – о Ваноли: «Очень эмоциональный. Виден итальянский нрав»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— В «Спартаке» появился нутриционист. Как изменился рацион?

— Стало больше паст, быстрых углеводов. Мы часто разговариваем с ним, когда чувствуем усталость, забитость ног. Можем спросить, что съесть и выпить до или после тренировки. В этом плане подход стал профессиональнее.

— Какое первое впечатление произвел Паоло Ваноли?

— Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.