Умяров – о Ваноли: «Очень эмоциональный. Виден итальянский нрав»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— В «Спартаке» появился нутриционист. Как изменился рацион?

— Стало больше паст, быстрых углеводов. Мы часто разговариваем с ним, когда чувствуем усталость, забитость ног. Можем спросить, что съесть и выпить до или после тренировки. В этом плане подход стал профессиональнее.

— Какое первое впечатление произвел Паоло Ваноли?

— Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.

В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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