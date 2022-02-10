Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»

Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш высказался о тренере петербургского клуба Сергее Семаке.

— Следите ли вы за «Зенитом»?

— Конечно, слежу, ведь у меня эмоциональная связь с «Зенитом». Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты. У меня прекрасные воспоминания о «Зените», особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве.

— «Зенит» уже три с половиной года не упускает первое место в РПЛ. В чем причины?

— Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку.

У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть — «Динамо» борется с «Зенитом». Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет «Зениту» вторую звезду на герб.