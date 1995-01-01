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    Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш высказался о тренере петербургского клуба Сергее Семаке.

    — Следите ли вы за «Зенитом»?

    — Конечно, слежу, ведь у меня эмоциональная связь с «Зенитом». Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты. У меня прекрасные воспоминания о «Зените», особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве.

    — «Зенит» уже три с половиной года не упускает первое место в РПЛ. В чем причины?

    — Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку.

    У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть — «Динамо» борется с «Зенитом». Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет «Зениту» вторую звезду на герб.

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда три раза подряд выиграла РПЛ.
    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3203

      ААМ 16 минут назад

      Башу виднее, чем спамовским диванным экспердам.

      0
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      Рейтинг: +58130

      portero 22 минуты назад

      Боаш Семаку комплимент отвесил?
      Нежданчик, но наверное он прав, но в ЕК Семак совсем неубедителен...

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      Рейтинг: +981

      Vitaga 1 час назад

      смешно читать... действительно - стабильно пролетаем еврокубки

      1
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      Рейтинг: +2748

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Стабильность пришла. Каждый год свиней два раза по пять имеем. В этом сезоне вышли на другой уровень- по семь. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2998

      m40 1 час назад

      Ещё бы в лиге чемпионов...хотя тут тоже стабильно- стабильно не выход в плей-офф лч

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