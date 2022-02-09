Эджуке: «Вся Москва состоит из безумных пробок. Никогда такого не видел»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о столичных пробках.

— Переезд в Россию из Голландии в 2020-м дался тяжело?

— К счастью, я перешел в конце лета. Успел застать немного солнца перед зимой. С остальным быстро разобрался.

— С какими трудностями сталкивался на первых порах?

— Пробки, эти безумные пробки! Никогда такого не видел. Вся Москва состоит из пробок. Даже не думал, что такое возможно. Однажды ехал с базы к барберу. Выехал в три часа, а приехал только в шесть. Конечно же, опоздал. Теперь всегда закладываю время на пробки. Принимаю их как должное.

— Спустя полтора года остаются вещи в России, которые тебя удивляют?

— Никак не могу привыкнуть к языку. На поле все понимаю, но не более того. Думаю о том, чтобы наконец начать учить русский.

— Из всех городов России помимо Москвы где понравилось больше всего?

— Сочи и Санкт-Петербург — великолепные места! Еще мне понравилась Казань. И Екатеринбург! Когда впервые услышал название этого города, подумал: что это вообще такое? А он оказался приятным. Где еще мы играли?

— Саранск, например.

— Это где?

— Там играл «Тамбов» в прошлом сезоне.

— Уже даже не помню их!