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    Эджуке: «Вся Москва состоит из безумных пробок. Никогда такого не видел»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о столичных пробках.

    — Переезд в Россию из Голландии в 2020-м дался тяжело?

    — К счастью, я перешел в конце лета. Успел застать немного солнца перед зимой. С остальным быстро разобрался.

    — С какими трудностями сталкивался на первых порах?

    — Пробки, эти безумные пробки! Никогда такого не видел. Вся Москва состоит из пробок. Даже не думал, что такое возможно. Однажды ехал с базы к барберу. Выехал в три часа, а приехал только в шесть. Конечно же, опоздал. Теперь всегда закладываю время на пробки. Принимаю их как должное.

    — Спустя полтора года остаются вещи в России, которые тебя удивляют?

    — Никак не могу привыкнуть к языку. На поле все понимаю, но не более того. Думаю о том, чтобы наконец начать учить русский.

    — Из всех городов России помимо Москвы где понравилось больше всего?

    — Сочи и Санкт-Петербург — великолепные места! Еще мне понравилась Казань. И Екатеринбург! Когда впервые услышал название этого города, подумал: что это вообще такое? А он оказался приятным. Где еще мы играли?

    — Саранск, например.

    — Это где?

    — Там играл «Тамбов» в прошлом сезоне.

    — Уже даже не помню их!

    • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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    Источник: Sport24

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